¿Sabías que ingerir pescado previene el comportamiento violento?

Ingerir pescado para lograr una nutrición más balanceada, impulsar programas infantiles para cultivar la conciencia y complacencia, ofrecer oportunidades laborales de calidad a la población más joven y una atención pre y post natal de mejor calidad son algunas de las medidas alternativas que el Banco Mundial (BM) propone para la prevención de la violencia, las cuales están expresadas en su estudio titulado: “Fin a la Violencia” , el cual recoge éstas y otras propuestas más.Según el estudio del BM, “la inseguridad es el resultado de muchos factores, entre ellos: el tráfico de drogas y el crimen organizado; los débiles sistemas judiciales y de cumplimiento de la ley que fomentan la impunidad; la falta de oportunidades y apoyo para jóvenes que viven en comunidades desfavorecidas”. También establece que el crimen y la violencia se concentran en zonas geográficas específicas de barrios y ciudades, por lo que no se pueden generalizar los niveles de violencia en todas las zonas de un mismo país.Si bien el estudio deja en claro que “no hay fórmula mágica o política única” para la solución de este problema, sí deja en claro que es basarse en programas de acción policial y encarcelamiento no es suficiente. “Una combinación bien enfocada de iniciativas puede desempeñar un papel importante en la prevención de actos violentos y conductas delictivas”, expresa.La nutrición es clave, según el BM, para la prevención de la violencia. Por eso también se sugiere la modificación de las dietas para incorporar nutrientes y ácidos grasos que actúan directamente en el área neuronal del cuerpo humano y permite un balance en las áreas del comportamiento del cerebro. Con esto, se estaría previniendo la tendencia al comportamiento violento por parte de los individuos, basándose en una mejor y más nutritiva alimentación, ingiriendo alimentos como el pescado, donde se concentran de mejor forma dichos ácidos y nutrientes.Este es parte de las medidas que el Banco Mundial propone en su estudio "Fin a la Violencia", para construir medidas preventivas. (Foto: Banco Mundial)Dentro de dichas medidas alternativas enfocadas a la prevención, el BM también destaca la implementación de oportunidades laborales de calidad para los jóvenes, las cuales aseguren su estabilidad, formalidad y aumentos salariales para un estímulo y mejora de sus habilidades. Esto, como un mecanismo de prevención de la violencia y para evitar que la población juvenil se incorpore a las actividades criminales.De igual forma, la prohibición en la venta de alcohol o su control y regulación es otra de las alternativas, basándose en el ejemplo de Diadema, Brasil, donde se prohibió la venta de alcohol después de las 11 de la noche, logrando así la disminución de los hechos violentos en un 45%.Los programas de desarrollo infantil para inculcar valores como la tolerancia y conciencia en los niños, así como un mejor control pre y post natal en embarazos de alto riesgos son medidas que, según el BM, se han comprobado con años de estudio e investigación como una forma de prevención del comportamiento violento y un mejor fundamento individual desde la niñez.Para el BM, la prevención de la violencia es un factor clave en el combate de este problema en América Latina, para evitar que la erradicación y encarcelamiento lo conviertan en una situación cíclica que no se corte de raíz. Para ello, se propone finalmente trabajar de manera conjunta, sin descuidar la prevención y la erradicación, sino tratando de manejar planes conjuntos para ambos frentes en los esfuerzos por acabar con ésta problemática social.