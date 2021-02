Saca entregó a su esposa $600,000 en sobresueldos

Desde el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, declaró ayer el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, en el juicio que se desarrolla contra su esposa y siete imputados más.

Aproximadamente 50 minutos duró el interrogatorio al exmandatario, a quien se le observó relajado, tranquilo y confiado. Testificó y respondió a los cuestionamientos de la defensa.

Al preguntarle a Saca si su esposa recibió un sobresueldo desde Casa Presidencial, él respondió que sí y que él autorizó ese pago. Además, confesó que Ana Ligia de Saca recibió mensualmente $10,000 mensual como sobresueldo durante su administración (2004-2009).

"Él (Saca) habló de sobresueldos, que es el dinero que ella recibía como secretaria de la Secretaría de la Familia. Ha manifestado que él tomó la decisión de entregarle ese sobresueldo a ella y ella tenía conocimiento", dijo la fiscal.

Miguel Ángel Flores Durel, defensor de la ex primera dama, señaló que esa era una práctica que se realizaba en los gobiernos anteriores. "(Saca) confirmó que ella, en la creencia que estaba recibiendo una remuneración por su trabajo, recibía esa cantidad y que era una práctica que se realizaba no solo con relación a ella".

Según el abogado defensor Eduardo Cardoza, al interrogatorio de Saca se sumó su esposa, quien le preguntó qué tenía que ver ella en la acusación que le hace Fiscalía y él respondió: "tú no tuviste nada que ver. Las decisiones las tomé yo como presidente. No tuviste conocimiento".

Saca confesó además, que desvió dinero desde Casa Presidencial hacia sus empresas, entre ellas el Grupo Radial Samix.

Sin embargo, la Fiscalía había adelantado que la declaración que diera el expresidente no les preocupaba. "Él ya está condenado, puede venir a decir todo lo que él quiera porque a él no le va afectar en nada. La condena no se le va a aumentar, no se le va a volver a procesar. Él puede decir como decimos 'misa' y no le va a pasar nada", dijo la representante fiscal.

Agregó que la declaración de Saca lejos de desvirtuar la hipótesis fiscal la llegó a fortalecer, pues aceptó que hubo dinero de por medio.

Por otra parte, los defensores de la ex primera dama y su hermano, Óscar Mixco, coinciden en que la confesión de Saca ayudó a desvincular a sus representados en el proceso. "Este entramado se dio únicamente entre las personas que ya fueron condenadas", señalaron.