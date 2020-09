Saca podría obtener libertad anticipada el próximo año

El Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena dio cumplimiento ayer a la orden de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria que estableció reducir dos años de cárcel al expresidente de la República Elías Antonio Saca, preso tras confesar corrupción.

Según esa orden, de los 12 años que tenía que pasar en prisión, al mandatario se le restaron dos. La Cámara consideró que el ex funcionario purgó dos años de su condena cuando se le había decretado solamente detención provisional.

El abogado defensor del expresidente mostró su satisfacción con la resolución; ya que, según él, lo que se hizo fue un cálculo conforme a la ley: “Aquí ocurrieron dos cosas, hubo dos procesos que se llevaron a la par y en los cuales no tuvo sentencia condenatoria, es decir, no había una sentencia que cumplir y otra posterior”, aseguró Mario Machado.

La titular del Juzgado Segundo de Vigilancia dijo no estar de acuerdo con la orden de la Cámara pero aseguró que le daría cumplimiento. Aseguró, incluso, que la Cámara pudo haber violentado la independencia judicial.

Según el informe del Centro Judicial Isidro Menéndez, la jueza habría realizado una audiencia especial de cómputo recientemente, en la cual emitió una resolución; sin embargo, aseguran que la defensa apeló tal decisión y la Cámara argumentó a favor del ex presidente y ordenó a la jueza que le redujera la pena.

El expresidente cumplirá la totalidad de la pena hasta el 27 de octubre de 2026, la media pena el 28 de octubre de 2021, mientras que las dos terceras partes el 27 de junio de 2023.

El delito por el cual el Juzgado 9° de Instrucción impuso la pena de dos años más de cárcel al expresidente fue peculado, sumándosela a los 10 años que ya le habían sido impuestos por el Tribunal 2° de Sentencia por el delito de lavado de dinero y activos, tras confesar el desvío de $301 millones de dólares de fondos públicos mientras estuvo al frente del Ejecutivo.

La Cámara sostuvo en su resolución que Saca cumplió la pena de dos años desde que fue detenido hasta que se le condenó por el delito de peculado.

“Hubo dos procesos que se llevaron a la par y no tuvo sentencia condenatoria, es decir no había una sentencia que se estaba cumpliendo y otra posterior, en las dos mi defendido estaba en detención provisional, y en el abreviado del Juzgado Noveno de Instrucción se dio por cumplida la pena puesto que ese procedimiento desde que inició hasta que se sentenció en preliminar, duró aproximadamente dos años y medio”, reiteró el defensor.

Según Machado, en esos dos años se dio por cumplida la pena impuesta por el intento de soborno: “Esa pena se dio por cumplida, lo que tiene que hacer el Tribunal Segundo de Vigilancia es nada más hacer el conteo sobre los 10 años, que se impusieron por el delito de peculado y lavado de dinero, que fue un procedimiento abreviado”, aseguró.

El fiscal general, Raúl Melara , reaccionó en su cuenta de Twitter sobre la disminución de dos años de condena a Saca, y manifestó que con esa resolución se está favoreciendo al expresidente.

“La resolución que hoy (ayer) favorece al expresidente Saca, solo fomenta más la impunidad. Como sistema de justicia debemos devolver a la sociedad la certeza del castigo para todos aquellos que delinquen”, escribió.

La defensa dijo que Saca podrá solicitar libertad condicional en octubre del próximo año, sin embargo, reconoció que analizarán la situación. “Son temas que vamos a analizar porque la presión política , de los medios de comunicación y las presiones electorales tienen incidencia en las resoluciones. Creo que eso va a ser un tema a evaluar”, señaló.