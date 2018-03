Saca recluido en sector remodelado de Mariona

Lee también

El expresidente de la República Elías Antonio Saca, Élmer Charlaix, Julio Rank, César Funes, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera, acusados de corrupción por supuestamente desviar $246 millones de fondos públicos, fueron trasladados ayer desde las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) hacia el remodelado sector nueve del penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, según explicó el director general de centros penales, Rodil Hernández.“En las primeras horas de este día (ayer, a las 6:30 de la mañana) fueron trasladados el expresidente Saca y los demás imputados en el mismo caso por corrupción hacia el sector nueve del penal La Esperanza. Este sector en realidad no es nuevo, sino solamente rehabilitado para recibir al expresidente Saca y los otros implicados en el mismo caso”, dijo Hernández.El director detalló que el sector se compone de 14 celdas, con espacio para cuatro reos en cada una, que fueron adecuadas para recluir a los exfuncionarios o figuras públicas procesadas judicialmente o con una condena.“Ya hay un penal para exfuncionarios, expolicías, exjueces y personas con cierto nivel de riesgo, ese penal es el de Metapán. Pero ese penal, como de todos es sabido, está por encima de su capacidad. No había espacio en el penal para trasladar a todos los procesados del caso del expresidente Saca, por eso se decidió rehabilitar un espacio en el penal La Esperanza. No se trata de un espacio especial para ellos, sino que están en un lugar donde se garantiza su integridad física, como lo manda la ley para todos los privados de libertad”, explicó Hernández.El titular de Penales también detalló que en el sector nueve solamente hay 11 recluidos, los siete del caso Saca y cuatro acusados del caso de los clientes de la red de trata de personas.Ambos casos se encuentran en la etapa judicial de instrucción, en la que esperan la audiencia preliminar en su contra.El expresidente Saca, junto a exfuncionarios de su gobierno, quedó detenido en las bartolinas de la DAN desde el pasado 5 de noviembre, cuando la jueza del Cuarto de Paz, Nelly Edith Pozas, ordenó la detención provisional y decretó que el caso avanzara a la fase de instrucción.La jueza determinó que no podía conceder medidas sustitutivas a prisión porque el expresidente y los demás funcionarios podrían huir al extranjero y fugarse de la justicia salvadoreña.La orden de la jueza, desde noviembre, fue enviar a un penal a los siete imputados, pero la orden había sido desobedecida por Centros Penales bajo el argumento de que los penales se encuentran en situación de hacinamiento y no había espacio, ni lugar apto, para el expresidente y los otros seis exfuncionarios.Fue hasta que el Juzgado Cuarto de Instrucción, que actualmente lleva el caso, insistió en que Centros Penales tenía que habilitar un espacio, que el expresidente y los otros imputados fueron llevados hacia el penal La Esperanza.La defensa del expresidente Saca, por su parte, solicitó a la Cámara Primera de lo Penal que revoque la detención provisional y que conceda libertad condicional. La cámara aún no ha resuelto sobre la apelación.Los siete exfuncionarios son acusados por la fiscalía de desviar fondos públicos desde una cuenta del Tesoro Público hacia cuentas particulares. Según el ministerio público, luego se desviaron fondos a cuentas de terceros de forma reiterada.La Cámara Primero de lo Penal ha tomado decisiones judicial relevantes como el caso del ex presidente Francisco Flores cuando ordenó al arresto domiciliar mientras era enjuiciado.