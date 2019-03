Sacan a dos hombres de velorio y los matan

Dos hombres que fueron sacados de un velorio en el cantón Loma Larga, municipio de La Unión, fueron encontrados ayer por la mañana asesinados en diferentes lugares cercanos de donde fueron raptados por un grupo armado, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Uno de los cuerpos estaba en la calle principal del caserío La Bomba, a casi un kilómetro de donde estaba la velación. La víctima fue identificada como José Orlando Claros, de 41 años, asesinado con arma blanca.

El segundo fue localizado a orillas de la carretera del Litoral, en el cantón La Leona, Intipucá, también en el departamento unionense, y fue identificado como José Balmore Sorto Cruz, de 19 años, quien tenía lesiones de arma de grueso calibre en distintas partes del cuerpo.

"A esta persona la teníamos vinculada a una estructura criminal que opera (sic) en el sector, pero había salido en libertad porque había estado detenido en dos oportunidades; una por resistencia y la segunda por organizaciones terroristas", informó un oficial de la Policía.

Las autoridades también confirmaron que la primera víctima, aunque no tenía relación directa con los grupos de pandillas y tampoco poseía antecedentes delictivos, realizaba cierto tipo de colaboración con terroristas que delinquen en la zona, o que se esconden en áreas montañosas.

Los investigadores aseguraron que no tienen una línea de investigación clara sobre la causa de los dos homicidios, y aunque no lo confirman abiertamente, el asesinato de estas personas podría haber sido cometido por grupos de exterminio; la misma PNC afirma que no descarta que en el hecho hayan participado "grupos ajenos a las pandillas".

"Por lo menos las primeras personas que tuvieron el primer contacto con las víctimas no andaban cubierto el rostro, pero no se descarta también la participación de otras personas que estén vinculadas de manera directa al hecho", apuntó un oficial.

Este año en el municipio de Intipucá han sido asesinadas seis personas, y tres en La Unión. En este último, dos de los homicidios se han reportado en el cantón Loma Larga. En el departamento la PNC registra 32 crímenes en el primer trimestre de este año.