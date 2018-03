Sacan a hermanos de casa en Santa Ana y los asesinan

Lee también

Dos hermanos fueron asesinados en el municipio de El Porvenir, Santa Ana, el pasado lunes en la noche por un grupo de hombres armados que los sacaron de su vivienda y luego les dispararon, informó ayer la Policía Nacional Civil (PNC).Esto ocurrió, según la policía, aproximadamente a las 9:40 de la noche en la calle principal de la colonia Buenos Aires del referido municipio.Los dos hermanos asesinados fueron identificados como César Amílcar y Leonel Alberto Shupan Ventura, de 24 y 21 años de edad, respectivamente.Según las primeras investigaciones, un grupo de hombres armados y vestidos con ropas similares a las de agentes policiales llegaron a bordo de un vehículo.Estos se identificaron como miembros de la Policía y les ordenaron a los hermanos que salieran de la vivienda y los acompañaran, obligándolos a subirse al vehículo, cuyas características no fueron brindadas.Minutos después, familiares de las víctimas aseguraron haber escuchado varios disparos, dijo una fuente policial, y agregó que al salir los parientes encontraron los cuerpos de los Shupan tirados en la calle.Una fuente de la Fiscalía indicó que uno de los fallecidos, a quien no identificó, era miembro activo de grupos terroristas, y por eso no se descarta que las rencillas entre estos grupos criminales sean la causa del ataque.También se conoció que uno de los hermanos ya había sido víctima de un ataque armado, del que sobrevivió.Por otra parte, Jorge Alexánder Alvarado, de 60 años, fue asesinado ayer a las 10 de la mañana cuando se encontraba en su vivienda ubicada en el caserío Santa Lucía, cantón Mayucaquín, municipio de San Miguel, informó la PNC.De acuerdo con la autoridad, el crimen está relacionado con problemas personales que Alvarado tenía supuestamente derivados de una disputa por una herencia con familiares.“Estamos seguros de que fue por una pelea de una herencia, pero hay que investigar cómo habría ocurrido y quiénes fueron”, dijo el oficial de servicio de la delegación migueleña.