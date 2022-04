Sacaron de su casa a padre de familia

Por medio de Facebook, un señor denunció a LA PRENSA GRÁFICA la detención de su cuñado, ocurrida el viernes 8 de abril en San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Informó que se llevaron a su cuñado de la casa de su mamá, que también vive en Opico, y lamentó que su hermana ha quedado sola y con un bebé recién nacido.

Denunció también cómo su hermana vio que los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) golpeaban a su marido mientras le exigían que les dijera dónde estaban los pandilleros que andaban buscando.

Sus familiares aseguran que él no pertenece a ninguna pandilla y tampoco colabora con ellos, sino que trabaja de cargar camiones. Dicen que la esposa no sabe dónde está porque no le han querido informar dónde llevaron a su esposo. "Las autoridades lo golpearon el día de su captura", aseguró el denunciante.