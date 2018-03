Sacaron su credencial, pero también los dejaron fuera de la Junta Receptoras de Votos de Ayutuxtepeque

Siete ciudadanos de la colonia Santísima Trinidad, Ayutuxtepeque, aseguraron a este periódico que fueron capacitados para conformar Juntas Receptoras de Votos (JRV), pero que hoy por la mañana los dejaron fuera y sin credenciales. En su lugar, la mayoría de las JRV del centro de votación fueron conformadas por personas propuestas por los partidos políticos, quienes recibieron las credenciales.

"No es justo que nos hagan esto, estuvimos aquí desde las 5 de la mañana y nos dijeron que no estaban nuestras credenciales. Nosotros pasamos por las capacitaciones y ahora nos dicen que no tenemos credenciales", dijo uno de los siete ciudadanos.

Walter Escobar, delegado de la Junta Electoral Municipal (JEM), explicó a este periódico que la razón fue que algunos de los ciudadanos elegidos para estar en las JRV llegaron tarde y por esa razón suplieron sus puestos con representantes de partidos.

Representantes del TSE en Santísima Trinidad explica a ciudadanos que no han abierto el centro de votación que los que conforman las JRV, a esta hora, aún no han terminado de votar @prensagrafica pic.twitter.com/rGOkyq1hoU — Ezequiel Barrera (@BarreraEzequiel) 4 de marzo de 2018

El centro de votación fue abierto a las 7:37 am, después de que todos los que estaban en las JRV votaron.

La fiscal electoral designada a este centro de votación dijo que no había detectado irregularidades.