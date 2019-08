Sacerdote busca ser candidato para ganar Alcaldía de Usulután

El sacerdote Luis Ernesto Ayala confirmó ayer a este medio que presentó a inicios de julio ante el Vaticano la dispensa del estado clerical, lo que secularmente sería denominado como renuncia.

La presentó porque se decidió a buscar la candidatura con el partido político Nuevas Ideas para ser el alcalde de Usulután, lugar donde actualmente reside.

"Me costó decidirme, lo estuve pensando durante seis meses, le dije a Dios que ponía el proyecto en sus manos, pero mi vocación es servir y por eso es que me he decidido a participar en el proceso de elección", indicó el aún sacerdote, quien manifestó que espera que el próximo mes el Vaticano apruebe su solicitud.

Ayala tiene 48 años de edad, de los cuales 22 años y seis meses fueron dedicados a la Iglesia católica. Nació en San Gerardo, San Miguel, pero ya estuvo a cargo de la parroquia Santa Catarina de Alejandría, de Usulután, durante seis años, después al frente de parroquias y sus últimos dos años como rector de la Rectoría de Comunicación San Maximiliano María Kolbe, en Usulután.

Tiene muchos estudios, entre estos un doctorado en Historia Moderna.

Manifestó que es consciente de que su candidatura puede generar polémica y que habrá muchos detractores, pero asegura que ha recibido el apoyo de personas que acuden a iglesias diferentes a la denominación católica.

El líder religioso asegura que es consciente de que la alcaldía usuluteca está endeudada y que, en caso de ser alcalde, realizaría gestiones para el desarrollo del municipio.