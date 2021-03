Sacerdote de la iglesia de Arcatao está siendo atacado por denunciar el fraude en las pasadas elecciones

El párroco de la iglesia de la ciudad de Arcatao, en Chalatenango, Miguel Vásquez, está siendo atacado en redes sociales, así como de forma personal, a la vez que un grupo de personas se ha dedicado a reunir firmas para denunciarlo ante sus autoridades superiores, ya que lo consideran un cura comunista.

Vásquez, de 65 años, es el sacerdote jesuita que desde hace 15 años está a cargo de la iglesia San Bartolomé Apóstol, de Arcatao, municipio que en las pasadas elecciones municipales fue conquistado por el partido Nuevas Ideas por diferencia de un voto.

Vásquez, dice que lo único que hace es denunciar las situaciones durante sus homilías, acompañando las mismas con el evangelio del día. "Tengo 15 años de estar en ese lugar, conozco a la gente, me ubicó en las problemáticas, y siempre hacemos un trabajo crítico, analizamos la realidad, la iluminamos con el evangelio, no es nada nuevo. Qué es lo nuevo, por la denuncia que hice recientemente el 7 de marzo, es que, simplemente, yo dije que vi compra de votos, ví corrupción en la zona de mi parroquia, entonces cualquier resultado está manchado, y hay gente que puede testimoniar, eso fue todo, incluso escribí un comunicado", comentó Vásquez.

A su criterio, ese fue el delito que cometió, y ante esa situación ha sido atacado de todas formas, principalmente en la página oficial de Nuevas Ideas de Arcatao. "Ese ha sido el delito, haber dicho lo que yo vi y lo que oí. Yo no voy aceptar un discurso del presidente Bukele diciendo que hay democracia, cuando en mi parroquia, ha habido corrupción, compra de votos, gente con nombre y apellidos, y a nadie le va a interesar investigar, lo pudo haber hecho el Tribunal Supremo Electoral", agregó.

Según Vásquez, las anomalías vienen desde hace varios meses, pero el 28 de febrero y dos días antes hubo más. "He visto mañas y trampas que no vienen solo del 28 de febrero, sino de meses antes, pero el 28 de febrero y dos días antes ha habido mucho billete, eso es lo que he dicho y les ha caído tan mal. Ganaron por un voto y en el otro por seis", agregó el encargado de la parroquia.

El sacerdote dijo desconocer si la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, ha estado reuniendo firmas para que lo remuevan de esa parroquia, pero que sí sabe que es parte de una misión para que lo remuevan de su cargo.

"Yo no he mencionado que anda recogiendo firmas, lo que sí creo es que ella está al frente de una misión para que remuevan al párroco, sintiéndose molesta por las denuncias que he hecho", amplió.

Chichico vive en ese municipio y es la persona que manejó el trabajo de Nuevas Ideas en ese lugar, bastión desde FMLN desde 1994. Vásquez, quien es sacerdote jesuita, dijo que en el caso de ellos no funciona con firmas, sino que si alguien comete un error, es sancionado por las autoridades de la iglesia.

En su caso, depende del obispo de la Diócesis de Chalatenango, monseñor Oswaldo Escobar, así como del provincial jesuita, de quien no quiso dar nombre. Además de ser párroco de la iglesia de San Bartolomé Apóstol, de Arcatao, Vásquez también es director de la pastoral social de Cáritas de la diócesis de Chalatenango. Esta es la segunda vez que Vásquez es el encargado de esa iglesia, desde 2005 a la fecha, y antes, de 1986 hasta 1991.