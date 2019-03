Sacrificio puro por la familia

Teresa Aracely Figueroa Hidalgo, de 78 años, quedó huérfana de mamá desde los 11 años. Su vida se resume en constantes sacrificios, disciplina, amor y comprensión. La residente en el barrio Las Salinas, de Atiquizaya, Ahuachapán, cuenta que desde su infancia conoció el valor del trabajo y la necesidad de ir adquiriendo nuevos conocimientos cada día para la superación personal y de sus seis hijos.

"Comencé a hacer tamales desde los 11 años. Yo no sabía cómo hacerlos, pero me fijaba cómo mi mamá los hacía. Luego (de) que ella murió, tuve la iniciativa de hacerlos. Iba probando poquito a poco hasta que les di mi punto personal, y con eso comencé a hacer la venta para ayudar a mi familia", relata la mujer.

Explica que la comercialización de los tamales la llevó al mercado municipal. Ahí conoció a varios vendedores que la incentivaron a comprar uno de los negocios e instalarse junto con ellos.

"El puesto me costó 200 colones, algo que yo no tenía en mis manos, pero que algunos amigos me prestaron para comprarlo. Ahí lo ocupaba para vender granos básicos y los tamales", explicó la atiquizayense, manifestando que fueron más de 30 años los que se mantuvo en el mercado.

En muchas ocasiones la dificultad económica era grande, por lo que tenía que levantarse a las 3 de la madrugada a preparar francés con mortadela, que vendía entre los estudiantes de varios centros educativos. Normalmente en eso días la hora de acostarse rondaba las 11 de la noche.

El amor a sus seis hijos la hizo retornar en 1992 de Estados Unidos hasta su natal Atiquizaya.

Nunca aceptó salir a divertirse a lugares lejanos o tener algún tipo de objetos de alto valor económico para ella, debido a que siempre tuvo en mente la superación de sus hijos.

Nietos y ocho bisnietos alegran la vida de Teresa Aracely Figueroa Hidalgo, quien tras más de 60 años de trabajo recoge los frutos de una vida llena de sacrificios.