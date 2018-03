Sala reafirma existencia legal desde la concepción

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió este miércoles una demanda que planteaba una contradicción entre dos artículos del Código Civil, que indicaban que la persona solo tenía derechos luego de haber nacido, con la Constitución de la República, que protege a la persona desde el momento de la concepción. La sala concluyó que sí existe una contradicción entre los artículos citados por el demandante y la Constitución, y por tanto ratificó que la persona no nacida (nasciturus) es sujeta de derechos o tiene personalidad jurídica desde el momento de la concepción hasta antes del nacimiento.La sala incluyó una variante en esa resolución: aclaró que en el caso del no nacido se trata de una personalidad jurídica “limitada”, en el sentido que no puede ejercer todos sus derechos, aunque se le deben tutelar algunos de estos de manera gradual, acorde a las etapas de su desarrollo biológico.Los magistrados determinaron que, aparte de los derechos patrimoniales, es necesario que el Estado proteja la integridad y la vida del no nacido desde el momento de su concepción, aunque eso no signifique que cuando ese derecho entre en conflicto con la vida de la madre, se deba decidir siempre en función del derecho a la vida del feto.“Vida e integridad están absolutamente garantizadas para el nasciturus. No hay vía libre para interrumpir el embarazo con la sola decisión de la madre, pero tampoco eso implica que cada vez que chocan la vida e integridad del nasciturus con los derechos de la madre, va a prevalecer la vida del nasciturus... Por su misma condición de un ser humano que está todavía formándose en el vientre materno, es bien difícil hacer con la periodización o decir que hasta tal semana se va a hacer titular de tales y cuales derechos. Hay cosas que están claras que son los derechos a la vida o contenido patrimonial”, explicó el magistrado de la sala Rodolfo González.El funcionario puso como ejemplo el caso de Beatriz, una joven a quien la Sala de lo Constitucional le negó un amparo en el que pedía que se le permitiera interrumpir su embarazo ya que el feto era anencefálico (no tenía cerebro) y ella corría riesgos, pues padecía de lupus e insuficiencia renal. En este proceso, según González, la parte solicitante nunca se acreditó riesgo a la salud de la madre, punto que hubiese cambiado la forma de considerar el caso por parte del tribunal.El magistrado recordó que desde una sentencia de 2007 la sala estableció que la mejor manera para atender estos casos es que al momento de identificar algún problema de esta naturaleza, inmediatamente se someta a la madre a un tratamiento psicológico y de asesoría legal.En el fallo reciente, los magistrados dejaron en claro que los artículos del Código Civil señalados en la demanda eran previos a la última reforma constitucional que ratificó la vida desde la concepción; por lo tanto, quedaron derogados con la reforma, pero decidieron solventar el tema para generar seguridad jurídica.“Las disposiciones constitucionales no deben ser interpretadas ni desarrolladas legislativamente como vehículos o instrumentos de imposición de opiniones y valores morales de un sector de la sociedad hacia el resto”, se pronunciaron en la resolución.En el proceso de inconstitucionalidad, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a la existencia de dicha contradicción entre la Constitución y los derechos civiles señalados. El fiscal general de la República afirmó ante la sala que la Constitución reconoce a la persona humana desde la concepción solo para ejercer sus derechos y no como sujeto de relaciones jurídicas, y que esto no menoscaba los derechos fundamentales, patrimoniales y los atributos de la persona humana, los cuales están en suspenso hasta el nacimiento, mismos que son normados por el Código Civil.