Sala admite controversia por regulación del voto desde el exterior

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la controversia constitucional entre la Presidencia y la Asamblea Legislativa en relación con la supuesta inconstitucionalidad del Decreto Legislativo número 564, el cual regula el voto desde el exterior.

En la resolución dada a conocer ayer, la Sala pide tanto al presidente Nayib Bukele como a la Asamblea que expongan las razones que, justifican el veto por inconstitucionalidad y la ratificación del veto, respectivamente.

Según Bukele, el Decreto vulnera los artículos 3 y 72 ordinales 1° y 3° de la Constitución, "debido a que no regula el sufragio pasivo de los salvadoreños residentes en el extranjero para participar en las elecciones municipales ni establece las condiciones en las que podrán ejercer el sufragio activo en los comicios legislativos y municipales, pues no prevé cómo operaría la circunscripción electoral departamental cuando aquellos no han nacido en el país, y además contempla como modalidad para el ejercicio de este derecho político el voto postal".

La secretaría de la Sala de lo Constitucional "deberá notificar el traslado ordenado en este punto inmediatamente después de que la audiencia conferida al Presidente de la República haya sido evacuada o de que haya transcurrido el plazo sin que él lo haga".