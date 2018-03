Sala admite demanda contra el magistrado del TSE Ulises Rivas

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda de inconstitucionalidad en contra de la elección del magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Jesús Ulises Rivas, por su presunta vinculación con el FMLN.Los magistrados no emitieron la medida cautelar de suspensión y unificaron los argumentos del demandante bajo la idea de que existe una vinculación entre partidos políticos y funcionarios del TSE.Los magistrados pidieron a la Asamblea Legislativa que remita toda “la documentación pertinente al proceso de documentación y verificación del cumplimiento de requisitos o incompatibilidades de todos los candidatos al” Tribunal Supremo Electoral, incluida la información con el que el parlamento comprobó que no existe vinculación entre Rivas Sánchez y el partido oficial, para su elección como magistrado propietario del TSE para el período 2014-2019.Rivas fue propuesto como candidato al TSE en la terna enviada desde la Corte, por lo que los magistrados también solicitaron a las instancias pertinentes toda la documentación sobre el proceso de elección de dicha terna. Además, pidieron al fiscal general que se pronuncie respecto a este caso.Posterior a estas dos diligencias, la sala resolvió dar audiencia al magistrado Rivas Sánchez, para que este se pronuncie sobre los señalamientos hechos.Los magistrados no admitieron la demanda en contra de los demás magistrados elegidos para el período 2014-2019, esto debido a que se consideró que el demandante no presentó pruebas que indiquen la existencia de una vinculación material de estas personas con algún partido político.“Solo hizo referencia concreta a la vinculación del magistrado Rivas. Respecto a los demás no aportó elementos que le permitieran al tribunal deducir tal vinculación”, dijo el magistrado Rodolfo González.La resolución de la sala muestra que en el caso de los señalamientos del demandante por la vinculación del presidente del TSE, Julio Olivo, con el FMLN, dichos nexos no se pudieron fundamentar debido a que los vínculos web que se adjuntaron ya no están disponibles.Además, en el caso de los magistrados Fernando Téllez y Guadalupe Medina, la sala determinó que los vínculos materiales con ARENA y el PCN, respectivamente, no se refieren a dichos titulares sino a las personas que laboran como colaboradores para ellos. Asimismo, en el caso de los magistrados Rubén Meléndez y Carlos García, los magistrados consideraron que los señalamientos hechos por el demandante son meras hipótesis.