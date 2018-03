Sala admite demanda de Corte Plena contra el IAIP

Lee también

Magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitieron dos demandas de amparo presentadas por los 15 magistrados propietarios de la Corte en contra de dos resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).La Sala de lo Constitucional suspendió, con la admisión, dos casos en los que el IAIP había fallado en contra de la Corte Suprema: en uno, el instituto había ordenado la entrega de información de la reunión sostenida entre algunos magistrados del Tribunal Constitucional y algunos representantes de medios de comunicación. En el otro caso el IAIP había ordenado a la Corte entregar la base legal que rigió el examen de notariado del año 2013.Los magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional consideraron que en ambos casos los posibles derechos violentados por el instituto son seguridad jurídica, propiedad y prohibición de responsabilidad objetiva.El comisionado del IAIP Jaime Campos criticó el procedimiento mediante el cual los magistrados suplentes de lo Constitucional admitieron la demanda. Además afirmó que presentarán una revocatoria y que podrían presentar el caso ante la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Organismo de Estados Americanos (OEA).Según Campos, el proceso violenta la institucionalidad porque los suplentes admitieron las demandas luego de cuatro días desde que fueron presentadas y un día antes de la reprogramación de las audiencias orales del proceso sancionatorio del caso. Estas admisiones, a juicio del comisionado, están en contra del principio de máxima publicidad.“Lo evalúo no solo como un retroceso, sino como los peores precedentes que se tienen en los cuatro años de historia del instituto y seis de la Ley de Acceso a la Información Pública. Porque, en definitiva, aparte de los casos específicos, se trata de un ente obligado como la Corte, que para desconocer la autoridad del instituto acude a una de sus mismas salas”, dijo el comisionado.Uno de los magistrados demandantes, Rodolfo González, contrarió la versión de Campos y afirmó que el principio de máxima publicidad no se ve vulnerado por la aceptación de demandas a favor de funcionarios.“Nosotros presentamos la demanda (el 16 de marzo) y no dijimos en cuánto tiempo queremos que se resuelva... En ningún lugar está dicho que un caso se va a tardar menos o más que otro”, añadió González.Fuentes cercanas a la decisión tomada por la sala aseguraron que los tres magistrados suplentes que votaron a favor de admitir los amparos son Francisco Eliseo Ortiz, Martín Rogel Zepeda y Sonia Dinora Barillas de Segovia.