Sala admite demanda por promover reelección presidencial

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda en la que se solicita la pérdida de derechos políticos que como ciudadano tiene José Jaime Lozano Durán, exprecandidato a diputado por el partido Nuevas Ideas y ahora candidato a diputado independiente para las elecciones legislativas de 2021, por "promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República".

Esta es la primera demanda de este tipo contra un ciudadano y según los especialistas en derecho constitucional se vuelve importante porque es el primer caso desde 1983 y puede sentar un precedente para el futuro.

"Lo que está diciendo la Sala es que si usted promueve la reelección inmediata del Presidente de la República o su continuación en el cargo por más tiempo que el de cinco años puede ser demandado en un proceso constitucional de pérdida de derechos de la ciudadanía. Usted podría perder su derecho a votar, su derecho a pertenecer a un partido político y su derecho a optar a un cargo público", resumió el abogado constitucionalista Efraín Arévalo.

Según la demanda, presentada por el también abogado constitucionalista Salvador Anaya, Lozano Durán manifestó de manera reiterada durante su campaña como precandidato a diputado por Nuevas Ideas que una de sus propuestas si llegaba a la Asamblea Legislativa sería apoyar y promover la reeleción del presidente Nayib Bukele, algo que violenta el numeral cuatro del artículo 75 de la Constitución salvadoreña.

Germán Rivera, también especialista en temas de la Constitución, destaca que con esta admisión queda la puerta abierta para que cualquier ciudadano pueda demandar a una persona a la que se le compruebe que ha promovido la reelección. En el caso de Lozano hay pruebas de que promovió esta idea a través de sus redes sociales y su canal de Youtube.

"Si esto lo hiciera un candidato a cargo público, como el cargo de alcalde, diputado o presidente, y se comprueba la falta, pues quedaría inhabilitado para ser elegido por los próximos cinco años, es decir, el período presidencial al que hiciera referencia", añade Rivera.

UN PROCESO NUEVO

LA PRENSA GRÁFICA contactó al demandado, José Jaime Lozano Durán, a través de su cuenta de Twitter, pero no quiso opinar sobre el tema porque lo considera un ataque a su candidatura como diputado independiente por el departamento de San Salvador.

Efraín Arévalo destacó que la resolución de la Sala también es importante porque crea un mecanismo que a partir de hoy se debe seguir para demandas de este tipo. "Es un precedente que nos dice de qué manera y qué requisitos debe cumplir para solicitar la pérdida de derechos de la ciudadanía. Debe existir un supuesto serio para la Sala, no es lo mismo que un ciudadano común exprese la idea (de reelección) a que lo haga un 'político influencer', que mueve masas. En este caso particular la demanda trata sobre alguien que fue candidato. No cualquier persona puede ser demandada", explicó.

La resolución La Sala ha pedido la información de Lozano Durán a instituciones como el RNPN, TSE y Migración. El demandado tiene 20 días hábiles para responder y defenderse de las acusaciones hechas.