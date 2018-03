Sala comprueba desaparición forzada de jóvenes de Armenia por parte de Ejército

La Sala solicitó al ministro de la Defensa, David Munguía Payés; y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Féliz Edgardo Núñez;que proporcionen información sobre la desaparición forzada.Los magistrados darán audiencia en los próximos días a Payés y Núñez para que estos certifiquen algunos pasajes del proceso de habeas corpus, luego de que esto fuera solicitado por una de las personas ofendidas.

Los titulares de la Sala también emitieron una notificación para que la Fiscalía General de la República (FGR) continué con la investigación del caso de “desaparición forzada o involuntaria” de las tres personas.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el viernes pasado ha lugar una demanda de hábeas corpus a favor de Óscar Oswaldo Leiva Mejía, Francisco Javier Hernández Gómez y José Fernando Choto Choto.La demanda fue presentada por dos personas en contra del Ministerio de la Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, "por atribuirles la privación de libertad y presunta desaparición forzada de los favorecidos".De acuerdo con un comunicado emitido este 16 de enero por la Sala, "durante el proceso se estableció que el día 18 de febrero de 2014, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos, los favorecidos se encontraban reunidos frente a una casa de la colonia San Fernando I, del municipio de Armenia, departamento de Sonsonate, cuando llegaron seis elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), específicamente del Destacamento Militar N° Seis, destacados en la Fuerza de Tarea "Hermes"; ordenaron a los jóvenes que caminaran sobre la línea férrea rumbo a la colonia San Fernando dos y posteriormente hacia la colonia San Damián".De acuerdo con la Sala, los militares "les solicitaron a todos su Documento Único de Identidad para verificar si contaban con antecedentes penales. Luego, se les ordenó a dos de ellos que se retiraran en diferentes direcciones"."Al final, ambos se regresaron sobre la línea férrea hasta el lugar de donde se los habían llevado inicialmente, a la espera de sus otros amigos los que no regresaron y de los cuales aún se desconoce su paradero".La Sala estableció que los militares los llevaron rumbo a la colonia San Damián "que, según las pruebas recabadas, es dominada por una pandilla diferente a la del lugar en el que se encontraban"."Existe una vulneración a los derechos de libertad física e integridad personal de losahora favorecidos, ya que fueron intervenidos, trasladados y privados de libertad poragentes estatales que les colocaron en un estado completo de indefensión al portar armas en las manos y ordenarles la realización de actos en contra de su voluntad", dictaminó la Sala."De igual forma, ha existido una falta de información o negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar el paradero de las personas desparecidas, pues en el presente caso existe una negativa oficial de asumir la responsabilidad del hecho amparándose en que fueron puestos en libertad, lo cual no ha sido establecido, pues, se insiste, en que los favorecidos no fueron encontrados a pesar de las prontas y plurales denuncias sobre tal situación por parte de los familiares", se agrega.