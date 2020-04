Sala constitucional rechaza "retenciones" por violar cuarentena

La Sala de lo Constitucional le recordó anoche al Ejecutivo que sus decretos no tienen validez legal para ordenar detenciones. "Cualquier intento de privación de libertad carente de base legal de las personas que infrinjan la cuarentena domiciliaria, sustituyendo las palabras que regulen el internamiento sanitario forzoso por términos como ‘retención’, ‘traslado’, ‘evaluación’, ‘localización’ y cualesquiera otra que utilicen las autoridades públicas, mientras no se regule esa forma de limitación de la libertad física en una ley formal carecería de legitimidad constitucional", señala el hábeas corpus 148-220 divulgado anoche en la cuenta de Twitter de la Sala de lo Constitucional.

Minutos después, el presidente Nayib Bukele dijo que "ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño".

"Así como no acataría una resolución que me ordenara matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir", manifestó.

La Sala ordena que la PNC y Ejército, autoridades que ejecutan los decretos 19 y 20 del Ministerio de Salud, "atenerse estrictamente a la interpretación que ha realizado esta Sala", es decir, que no lleven a las personas que violan la cuarentena a centros de contención.

También insiste que la Asamblea Legislativa, en coordinación con el Ministerio de Salud, apruebe una ley formal para regular la libertad física "derivada de la grave situación de emergencia por la pandemia del covid-19, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Constitución y la jurisprudencia de esta Sala".

Ordena a la PDDH verificar el cumplimiento y enviar un informe cada cinco días hábiles sobre el grado de acatamiento de estas disposiciones. Bukele dijo que el procurador Apolonio Tobar era inconstitucional.

Hasta ayer por la tarde había 2,073 detenidas bajo ese argumento.