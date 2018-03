Sala da 10 días a Cerén para justificar legalidad de SITRAMSS

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, que en los siguientes diez días hábiles presente una resolución en la que señale "con claridad los preceptos legales y los actos concretos" sobre los cuales se determinó segregar los carriles de la vía pública para que fueran de uso exclusivo del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).



En el mismo, Cerén deberá presentar los argumentos legales con los cuales "se designó a un particular para la construcción de las obras necesarias para el funcionamiento de dichos carriles especiales" y con los que "se designó a un particular para el uso preferente de dichos carriles".



También, tiene que justificar "la construcción en vías públicas de las terminales requeridas por el SITRAMSS" y la designación de un particular para su construcción y uso.



Esta resolución deriva de la demanda de inconstitucionalidad presentada por los transportistas Genaro Ramírez, José Barrera y Juan Pablo Álvarez, quienes en la misma solicitaron a la Sala que dictaminara como medida cautelar la suspensión del control y explotación del SITRAMSS "por parte de la Unión de Empresas SIPAGO-SITRAMSS S.A. de C.V.".