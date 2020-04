Sala de lo Constitucional ordena legislar sobre violación de cuarentena

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomendó ayer a la Asamblea Legislativa, con apoyo del Ministerio de Salud, establecer una ley que permita las detenciones de personas que violen la cuarentena domiciliaria impuesta por el gobierno para tratar de prevenir la expansión de la covid-19, enfermedad causada por el coronavirus.

En la resolución del habeas corpus 149-2020, los magistrados constitucionalistas recordaron al Gobierno que no puede detener a ninguna persona por irrespetar la cuarentena domiciliaria si no existe ley que lo permita. Aunque el fallo reconoce que todos los salvadoreños están obligados a cumplir con el aislamiento en casa, decretado por la Presidencia el 21 de marzo pasado.

El pronunciamiento de la Sala llegó dos días después de que el presidente de la república, Nayib Bukele, autorizó a la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que sean más estrictas con los ciudadanos que salen de sus hogares sin justificación. Los cuerpos de seguridad podrían hacer uso de la fuerza, advirtió el mandatario.

"Sean más duros con la gente en la calle. No me va a importar ver en las redes sociales ´¡Ay, me decomisaron el carro!´, ¡´Ay, me doblaron la muñeca!´. Eso es mucho menos a que se muera su familia", dijo Bukele, a la vez que reiteró que quienes sean detenidos van a pasar en centros de aislamiento durante 30 días por el riesgo de contagio.

Como de momento no existe una ley que permita al Gobierno capturar a los supuestos infractores de la cuarentena, la Sala solicitó a la PNC y FAES que no hagan detenciones ni envíen a centros de aislamiento a las personas sin sustento legal. Hasta ayer por la tarde la PNC informó que tenía a 1,319 detenidos por irrespetar la cuarentena domiciliaria.

De acuerdo con los magistrados, mientras no exista legislación, el Gobierno solo puede basarse en el Código de Salud para enviar a aislamiento controlado a los ciudadanos cuando comprueben que son potencial riesgo de contagio. Ayer, Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, dejó entrever que todos los que salen de casa sin justificación se convierten en potencial riesgo.

La Sala también dijo que las capturas por irrespetar la cuarentena deben iniciar hasta que la ley esté publicada en el Diario Oficial. "Sin términos vagos, ambiguos o indeterminados", sentenció.

Y agregó que las autoridades encargadas de las detenciones deben analizar cada situación de las personas antes de enviarlas a cuarentena controlada.

Ninguno de los retenidos tiene que ser enviado a una sede policial, reiteró la sentencia, tal como lo ordenó el 26 de marzo anterior, cuando en un habeas corpus los magistrados resolvieron que todos los detenidos por violar la cuarentena que estuvieran en locales de la PNC tenían que ser enviados a cumplir con el aislamiento en sus domicilios

Más vigilancia

Antes de que los magistrados constitucionalistas se pronunciaran, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió a la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República (PGR) y a la Sala extremar la vigilancia contra las medidas anunciadas por Bukele, con el propósito de prevenir violaciones a derechos constitucionales.

Son 303 denuncias por abusos que ha recibido la PDDH entre el 21 de marzo y 7 de abril, durante de la cuarentena domiciliar, de las cuales 90 están vinculadas a detenciones arbitrarias y exceso de fuerza de los cuerpos de seguridad y 70 son por deficiencias en el trato a pacientes, entre otras, de acuerdo con estadísticas dadas a conocer ayer.

Javier Argueta señaló ayer que el Gobierno mantiene reuniones con las autoridades de la FAES y PNC para evitar violaciones de derechos humanos.

Agregó que los cuerpos de Seguridad Pública están habilitados para usar la fuerza contra personas que violen la cuarentena obligatoria domiciliaria y que se nieguen a ser aisladas.