Sala de lo Constitucional reconoce colapso de casos por emergencia

Colapso. Así definió el magistrado Aldo Cáder el estado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la cantidad de demandas que está recibiendo vinculadas a la emergencia sanitaria que provoca el nuevo coronavirus, que mantiene paralizado a El Salvador desde marzo pasado.

Según estadísticas del Órgano Judicial actualizadas hasta ayer, la Sala de lo Constitucional ha recibido 358 procesos relacionados con la crisis del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad covid-19. Se desglosan en 270 demandas de habeas corpus, 47 amparos, 38 inconstitucionalidades y tres controversias entre el Ejecutivo y la Asamblea.

"Todo esto ha venido, lo he mencionado en algunas reuniones, a colapsar a la Sala de lo Constitucional. Pero eso no es pretexto para no resolver y claro, hay críticas por los tiempos que se resuelve, pero la situación es esta", dijo Cader, en una conferencia virtual sobre los retos en materia legal que tiene el país para afrontar la covid-19, organizada por ASADETICS y FUSADES.

Una de las críticas que ha recibido la Sala de lo Constitucional provino ayer de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), que reprobó que los magistrados resolvieron rechazar una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 19, que imponía restricciones a la movilidad, hasta que la Presidencia lo había derogado.

Sin embargo, Cáder aseguró que el tribunal constitucional ha dado prioridad a la resolución de demandas relacionadas con la emergencia, periodo en que varios ciudadanos han solicitado protección porque consideran que las autoridades gubernamentales han violentado sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, según habeas corpus.

"Creo que en un primer momento hay que evaluar el impacto que la emergencia del covid está provocando en los servicios de la administración de justicia, un estudio serio de qué te ha pasado, qué colapso, qué es lo que se cerró totalmente y por qué, qué es lo que sí funciona", amplió el magistrado, a la vez que destacó que están recibiendo demandas vía electrónica a toda hora.