Sala de lo Penal confirma que debe repetirse juicio por la tregua de pandillas

La Sala de lo Penal notificó hoy a las partes que no puede admitir el recurso de casación (apelación) presentado por diez de los 18 procesados que están acusados de favorecer a pandilleros a cambio de la reducción de homicidios, durante la tregua de pandilleros que inició en 2012.

La sala dijo que no puede admitir los recursos porque no le compete pronunciarse sobre casos donde no hay sentencia en firme.

Los imputados presentaron recursos de casación por separado después de que la Cámara Especializada de lo Penal corrigiera, el 16 de marzo pasado, la decisión del Tribunal Especializado de Sentencia A que había absuelto a todos los implicados en el caso.

La sala les dijo que la decisión de la cámara no es una "sentencia definitiva", pues lo que hizo fue ordenar que se repitiera el juicio. En todo caso, según la decisión de los magistrados Doris Luz Rivas Galindo, José Roberto Argueta Manzano y Leonardo Ramirez Murcia, el nuevo fallo puede ser igualmente absolutorio, de condena o de confirmación.

Tras esta resolución de la Sala de lo Penal, el Tribunal Especializado de Sentencia A debe reprogramar el juicio contra los acusados, donde figuran el exdirector y el exinspector de Centros Penales, Nelson Rauda; y Anílber Rodríguez, respectivamente.