Sala decidirá regulación para voto desde el exterior

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la controversia constitucional entre la Presidencia y la Asamblea Legislativa y por ende decidirá la validez o no del Decreto Legislativo número 564, el cual contiene reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Voto desde el Exterior y que fue vetado por el presidente Nayib Bukele, pero ratificadas el 27 de febrero pasado por el pleno legislativo.

En la resolución dada a conocer ayer, la Sala pide tanto a Bukele como a la Asamblea que expongan las razones que, justifican el veto por inconstitucionalidad y la ratificación del veto, respectivamente.

Según Bukele, el decreto vulnera los artículos 3 y 72 ordinales 1° y 3° de la Constitución, "debido a que no regula el sufragio pasivo de los salvadoreños residentes en el extranjero para participar en las elecciones municipales ni establece las condiciones en las que podrán ejercer el sufragio activo en los comicios legislativos y municipales, pues no prevé cómo operaría la circunscripción electoral departamental cuando aquellos no han nacido en el país, y además contempla como modalidad para el ejercicio de este derecho político el voto postal".

Por su parte, la Asamblea justificó la superación del veto al mencionar, en febrero pasado, que los requisitos que establecieron para que los salvadoreños en otros países demuestren un arraigo en el municipio que van a votar, quedaron definidos con base a la sentencia 15-2014 para que la asignación de los votos no sea arbitraria.

Al momento de vetar el decreto el presidente también cuestionó el voto postal y propuso el voto electrónico. En el decreto, los legisladores indicaron que el voto postal es un mecanismo que ya fue utilizado en dos elecciones presidenciales , además la sala no determinó una modalidad de votación y le dejó esa opción al legislador.

"La Asamblea Legislativa ha cumplido la sentencia de la Sala al posibilitar que los hermanos en el exterior puedan votar y también puedan ser candidatos a cargos de elección popular. Será la Sala quien decida si el presidente tiene la razón al haber vetado el decreto o si la asamblea cumplió emitiendo el decreto", dijo ayer el diputado René Portillo Cuadra.

Según dijo el legislador tricolor aunque la Sala contaba con 15 días hábiles para dar una resolución, el plazo de más de cuatro meses de retraso no afectará el desarrollo de las elecciones municipales y legislativas de 2021.

"Lo que si puede afectar es el plazo de empadronamiento, ya que es necesario tener certeza de la resolución de la Sala para empezar el proceso. Hay que recordar que los salvadoreños podrán votar con solo empadronarse en el sitio web del TSE", dijo.