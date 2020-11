Sala declara improcedente petición de Milena Mayorga

Milena Mayorga no puede postularse como diputada no partidaria en las próximas elecciones legislativas de 2021, según reiteró la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en una resolución a un amparo puesto por la ahora embajadora salvadoreña en Washington y que fue hecha pública ayer.

En julio de este año la ex diputada de ARENA denunció ante la Sala de lo Constitucional a la junta directiva de la Asamblea Legislativa porque esta no le suministró los recursos humanos y económicos después de declararse diputada independiente durante el actual periodo (2018-2021) y pidió además que se le permitiera competir como diputada no partidaria en las próximas elecciones legislativas, algo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le negó en el mes de agosto.

Debido a ello Mayorga amplió su amparo en septiembre para demandar al TSE por una supuesta vulneración a su derecho de optar a un cargo público y su derecho al sufragio pasivo, es decir, a postularse como diputada por un nuevo período sin la bandera de un partido político. También volvió a pedir una medida cautelar que le permitiera competir en los próximos comicios, pero dicha ampliación recibió la misma respuesta de la Sala: es improcedente.

LA PRENSA GRÁFICA buscó la versión de la diputada Mayorga, pero ella únicamente se pronunció en su cuenta de Twitter con la frase: "Qué se puede esperar del #PactoDeCorruptos".

Mayorga dijo esta semana en una entrevista televisiva que dejará su gestión como diputada el 30 de este mes y que empezará su rol como embajadora en Estados Unidos el 1 de diciembre.