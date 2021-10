Sala impuesta declara inconstitucional decreto que cerró procesos de fiscalización en 2018

La Sala de lo Constitucional impuesta por el oficialismo emitió una resolución en la que declaró inconstitucional el Decreto 127 de 2018, con el que se le puso fin a procesos de fiscalización de impuestos de 2014 y 2015. La información fue confirmada por el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, en conferencia de prensa.

Hasta esta hora, la Sala impuesta, cuyos miembros fueron agregados a la Lista Engel de personas vinculadas a casos de corrupción y que socavan la democracia en El Salvador, no ha compartido la resolución en sus redes sociales. Ha sido el ejecutivo, a través de Hacienda quien ha dado a conocer la información.

El caso se remonta hasta 2014. Ese año, la Asamblea emitió reformas al código tributario, incluyendo eliminar el plazo de caducidad para fiscalizar impuestos y multas y ampliarlo a tres años. Con esto, se iniciaron procesos durante los años 2014 y 2015.

Sin embargo, en 2018, la Sala declaró inconstitucionales las reformas ya que las mismas ingresaron vía dispensa de trámite y no tuvieron la discusión suficiente para su aprobación. Aún así, dio hasta diciembre de 2018 para que los procesos abiertos pudieran ser finalizados.

La Asamblea, no obstante, no esperó hasta el final del plazo y en septiembre emitió el Decreto 127 que puso fin a todos los procesos, al considerar que ya no alcanzaban los tiempos para cerrar estos de manera satisfactoria.

Ante ello, el Ministro de Hacienda pidió a los magistrados impuestos que se declarara inconstitucional el Decreto 127, el pasado viernes 20 de agosto. Seis semanas después, la Sala impuesta emitió resolución a favor de las intenciones del ministro, que ahora podrá buscar recuperar los fondos perdonados hace tres años. Según Zelaya, estos rondan los $280 millones.