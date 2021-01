Sala inhabilita candidatura de Walter Araujo

Walter Araujo no podrá ser candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas en las elecciones del próximo 28 de febrero, luego que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra su candidatura y decretara una medida cautelar que incluye que no puede aparecer en las papeletas por el departamento de San Salvador.

El Máximo Tribunal del país emitió la medida casi 15 días después que Bertha María De León, en su calidad de ciudadana pero también de candidata a diputada, interpuso una demanda argumentando que la candidatura de Walter Araujo no cumplía con la "honradez notoria" que pide el artículo 126 de la Constitución de la República. Esto debido a que, según la demandante, el candidato de Nuevas Ideas tendría un "patrón de conducta agresiva y violenta contra las mujeres es espacios públicos y redes sociales".

"Walter René Araujo Morales no podrá optar al cargo de diputado propietario de la Asamblea Legislativa para la circunscripción territorial de San Salvador o cualquier otra por el partido político Nuevas Ideas, otro partido político o como candidato no partidario, por el tiempo que dure este proceso", se lee en la resolución emitida ayer.

Sobre la decisión, la misma Bertha María de León emitió una declaración en sus redes sociales y dijo que "es un triunfo para las mujeres" y luego motivó a que "las que sufren maltrato y violencia a que retemos el sistema".

La admisión de la demanda implica también que Nuevas Ideas deberá sustituirlo con otro contendiente.

LA DEMANDA

El 8 de enero del presente año Bertha María de León, candidata a diputada por San Salvador por el partido Nuestro Tiempo, interpuso una demanda ante la Sala de lo Constitucional asegurando que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al momento de permitir la inscripción de Walter Araujo, no tomó en cuenta que es un hecho notorio su patrón de conducta agresiva contra las mujeres en espacios públicos y en sus redes sociales.

"Dichas redes son usadas para humillar, denigrar, burlarse y desacreditar a las mujeres en represalia a sus opiniones políticas", expuso De León.

La demandante también hizo incapié que entre ella y Araujo hay un proceso penal abierto justamente por esa razón.

De León también sostenía en su demanda que la candidatura de Araujo no cumplía con lo que exigen los artículos 127 y 128 de la Constitución, relacionados a que no pueden ser candidatos los que sean contratistas del Estado, pero la Sala no admitió estos puntos porque la ciudadana no los argumentó adecuadamente.

La Sala de lo Constitucional también notificó a la Fiscalía General de la República sobre la admisión de la demanda y solicitó un informe al TSE sobre el proceso que este organismo siguió para constatar y verificar los requisitos e incompatibilidades de Araujo. Después de eso escuchará al excandidato.