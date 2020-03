Sala mantiene el estado de excepción por coronavirus

Los magistrados constitucionalistas tomaron la decisión luego de admitir tres demandas contra la ley aprobada el sábado pasado con 58 votos. Rechazaron otras dos y dejaron pendientes el análisis de una. La admisión solo significa que las demandas cumplen con los requisitos legales para que la sala pueda analizar los argumentos de fondo, no se trata de una resolución definitiva.

Durante 15 días, a partir del domingo pasado, esa ley permite al Gobierno restringir tres derechos a la ciudadanía: libertad de tránsito, no ser obligado a cambiarse de residencia y reuniones pacíficas y sin armas. El Ministerio de Salud es el encargado de definir las zonas donde los ciudadanos perderían esas garantías ante el riesgo de contagios de COVID-19.

Según los demandantes, el régimen de excepción es inconstitucional por dos razones. La primera es que la Asamblea utilizó a diputados suplentes en vez de los propietarios para aprobarlo, sin justificar los motivos, algo que califican como "fraude a la Constitución". El congreso tiene la facultad de usar a suplentes solo cuando el titular no puede participar en la plenaria.

El segundo motivo es que la Asamblea no definió las razones específicas para restringir derechos ciudadanos ni estableció los parámetros para hacerlo. Los peticionarios consideran que el sábado 14 de marzo, cuando fue aprobada la ley, no se cumplía el requisito de "epidemia" para un estado de excepción. El virus todavía no había llegado al país.