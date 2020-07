Sala mantiene en sus cargos a magistrados de la Corte de Cuentas

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ayer inconstitucional el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), del actual período que comprende de 2017 a 2020.

Sin embargo, les permitió continuar en el cargo, hasta el próximo 27 de agosto.

Los magistrados declararon inconstitucionales los decretos legislativos número 764 y 765, debido a que la Asamblea Legislativa omitió argumentar si las personas que fueron electas para el cargo tenían competencia notoria, según el perfil requerido.

La Asamblea eligió en 2017 a Carmen Elena Rivas Landaverde como presidenta de la Corte de Cuentas; María del Carmen Martínez Barahona y Roberto Antonio Anzora Quiroz como magistrados propietarios; además de Nolberto Osmín Cunza López y Patricia Lissete Bardales Osegueda como propietarios suplentes.

Según la Sala de lo Constitucional, la Asamblea no documentó "la no afiliación partidaria" de las abogadas Carmen Elena Rivas Landaverde y María del Carmen Martínez Barahona, como presidenta y primera magistrada de la CCR, respectivamente. En la misma resolución, los magistrados mencionan que esos señalamientos no impiden que los actuales magistrados puedan postularse para una reelección al frente de la institución.

Rivas Landaverde señaló que, a pesar de la resolución, ella aún puede reelegirse en el cargo. "Este día fui notificada sobre la resolución de la Sala, la cual no inhibe mi derecho constitucional de buscar una reelección para ocupar un cargo en la Corte de Cuentas y así continuar con el trabajo realizado en esta institución", publicó la funcionaria en su cuenta de Twitter.

La Sala de lo Constitucional pidió al Órgano Legislativo que realice el proceso de elección de los nuevos profesionales que ocuparán los cargos a "la mayor brevedad posible" y que también observen el contenido de la resolución.

La subcomisión especial de la Asamblea Legislativa finalizó la semana pasada las entrevistas de los 73 postulados para los cargos de presidente, primer y segundo magistrado de la institución.

La presidenta de la CCR presentó ayer la rendición de cuentas y dijo que la continuidad en el cargo es necesaria para culminar con sus proyectos.

Además, dijo, vía virtual, que de continuar en la presidencia dará seguimiento al plan de fiscalización para auditar los fondos utilizados en el marco de la emergencia por el covid-19.