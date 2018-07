Sala ordena a TSE emitir resoluciones con respecto a cancelación de partidos CD y PSD

La Sala de lo Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitir las resoluciones correspondientes en cada proceso de cancelación de los partidos políticos Cambio Democrático (CD) y Partido Social Demócrata (PSD), respectivamente, tomando en cuenta lo que reza el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos. Esto, luego de establecer que dicho artículo no es inconstitucional.

La resolución de la Sala se refiere específicamente a los incisos c y g de ese artículo, que establecen como causales de cancelación de un partido cuando este no obtenga 50,000 votos a su favor en una elección de diputados a Asamblea Legislativa. También, cuando aquellos que integren una coalición para participar en una elección de diputados legislativos o PARLACEN no obtengan 100,000 votos si la alianza la forman dos partidos; 150,000 si la forman tres y 50,000 adicional por cada partido, si más de tres pactan la coalición.

Los demandantes alegaban que el artículo 47 vulneraba el principio de pruralismo político al ordenar la cancelación de los que no logren 50,000 votos.

Las razones por las cuales la Sala estableció que el artículo no es inconstitucional son las siguientes: primero, porque los peticionarios pasan por alto la medición de representación democrática y, segundo, porque no justifican por qué el artículo 47 transgrede la Constitución.

Según la Sala, el artículo sí protege el sistema plural de partidos políticos y el resultado electoral al establecer que ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación de al menos un diputado en la Asamblea Legislativa. La misma entidad considera que, por esa causa, se garantiza el derecho de "las minorías" a ser representadas.