Sala ordena a cámara analizar apelación en caso ciberataque

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Cámara de lo Penal de Santa Tecla que conozca la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el ciberataque que sufrió El Diario de Hoy. La parte acusadora no está conforme con la decisión del Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla que sobreseyó definitivamente a seis acusados de clonar el diseño del sitio web de El Diario de Hoy, el 28 de febrero de 2017.

El Juzgado de Instrucción determinó que no existían pruebas suficientes en contra de Ricardo Ortiz Lara, José Navarro, Maira Morán, Óscar Domínguez , Sofía Medina y Hugo Gilmar Erazo Guerrero. La Fiscalía inconforme con la decisión presentó un recurso de apelación ante la cámara. Sin embargo, ese tribunal decidió no conocer el caso porque el recurso fue presentado días después de la fecha establecida.

La cámara dijo que la Fiscalía presentó su petición demasiado tarde porque, según ese tribunal superior, debió ser después de que el juez notificó de forma oral la decisión, el 28 de febrero de 2017, y no hasta después de que el juzgado entregó por escrito la resolución del caso. “Nos encontramos en dos momentos diferentes. El primero es el 28 de febrero, día que finalizó la audiencia preliminar y quedan notificadas las partes por medio de la lectura. La partes quedan notificadas en ese momento. Pero que las partes no hayan tenido el elemento físico no quiere decir que no hayan tenido conocimiento de la resolución judicial con anterioridad”, concluyó la cámara.

La Fiscalía, sin embargo, presentó un recurso de casación ante la sala, y esta determinó lo siguiente: “No se comparte el criterio de la cámara, que como acto de comunicación baste la resolución dictada de forma oral para que inicie un plazo de impugnación. Ya que por la naturaleza del proveído dictado (sobreseimiento definitivo) tal providencia deba constar en autos, pues es el que debe materializar la decisión”, se lee en la resolución del pasado 15 de enero.

Es por esta razón que la cámara deberá analizar a fondo los motivos por los cuales los seis imputados quedaron absueltos de los delitos de falsedad material, agrupaciones ilícitas, violación de distintivos comerciales y violación a los derechos de autor en perjuicio de El Diario de Hoy.

Las cámara podrá concluir si respalda la decisión del juzgado u ordena una audiencia especial para que los imputados pasen la etapa de juicio.

La Fiscalía sostiene que los seis imputados clonaron el diseño del sitio web del periódico. De hecho, asegura que ellos fueron contratados para que realizaran ataques cibernéticos. En el caso de LA PRENSA GRÁFICA, la Fiscalía y acusadores particulares están a la espera de que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla entregue la sentencia por escrito para presentar un recurso de apelación ante la cámara por la absolución de los imputados.