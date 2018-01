Sala ordena al TSE revisar inscripción de no partidarios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe revisar el proceso de inscripción de los aspirantes a una candidatura no partidaria para la Asamblea Legislativa porque la Sala de lo Constitucional decidió ayer, por unanimidad, admitir una demanda de amparo que presentaron Guillermo José Langenegger Martínez y Rocío Carolina Montes Guzmán.

Tanto Langenegger Martínez como Montes Guzmán manifestaron ante los magistrados de la Sala de lo Constitucional que “las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas no prohíben que un ciudadano respalde a más de un candidato no partidario”.

“Para evitar una vulneración al derecho a la igualdad respecto de los demás candidatos no partidarios, esta medida cautelar aplicará a todos los candidatos no partidarios cuyas firmas respaldantes hayan sido anuladas por el TSE”.

Resolución de magistrados de la Sala de lo Constitucional

En este caso, los magistrados del TSE negaron la inscripción de nueve de los 10 aspirantes no partidarios porque consideraron que compartieron firmas. En el caso de los demandantes, el TSE les anuló 7,377 de las 13,400 firmas respaldantes porque estaban compartidas con los registros de los candidatos no partidarios Roberto Leonardo Bonilla Aguilar y Jorge Antonio Juárez Morales.

“El hecho de que si un ciudadano da su firma respaldando la candidatura no partidaria automáticamente se encontraba ‘afiliado’ a dicho candidato, por lo que no podía dar su firma de respaldo a otros candidatos no partidarios. Este razonamiento –a criterio de los demandantes– no está fundamentado en ninguna disposición que regule expresamente tal supuesto, por lo que el referido tribunal se extralimitó en sus facultades legales, estableciendo un requisito presuntamente arbitrario y desproporcionado”, expusieron los demandantes en el documento de amparo.

Los cinco magistrados de la sala consideraron que el amparo cumple con todos los requisitos y, por ende, se admite para determinar si el TSE ha vulnerado los derechos constitucionales de los no partidarios a optar a un cargo de elección popular.

“Es necesario decretar una medida precautoria en el sentido que la autoridad demandada (el TSE) deberá: I) abstenerse de ejecutar su resolución emitida el día 5-I-2018, y II) analizar la solicitud de inscripción de los actores sin considerar la repetición de firmas y huellas que respalden a más de un candidato no partidario”, se establece en la resolución que tomaron ayer los magistrados.