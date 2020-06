Sala ordena cuarentena domiciliar para mujer embarazada que acumula 4 pruebas negativas de covid-19 y está confinada sin explicaciones

"ANMG", quien tiene 36 semanas de embarazo, fue puesta en cuarentena por covid-19 sin ninguna explicación luego que el 15 de abril pasado fue a pasar consulta al Hospital de Maternidad porque tenía baja la presión.

"Luego de decirle que estaba bien de la presión la llevaron a una habitación sola, donde las enfermeras y otras personas eran alejadas de ella. La tuvieron en ese lugar por más de 7 horas y le manifestaron que le practicarían una prueba de COVID-19 y la trasladarían al Hospital Amatepec, cuando consultó por qué le dijeron que por ser sospechosa de portar el virus, lo cual le pareció raro porque no tenía ningún síntoma", indica el documento que contiene la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con fecha del 28 de mayo y publicado este jueves 4 de junio.

ANMG presentó un recurso de hábeas corpus ante la Sala luego de haber obtenido cuatro pruebas negativas de covid-19 y haber pasado varias semanas confinada sin conocer una justificante.

La Sala decretó auto de exhibición personal a su favor y asignó a la jueza Noveno de Instrucción de San Salvador Nora Victorina Montoya Martínez para que intime al director del centro de contención del Hotel Villa Antigua -donde se encuentra- y al director del Hospital de Maternidad para que rindan un informe de " la fecha, autoridad y motivos por los cuales se ordenó" la cuarentena "así como las razones que sustentan cualquier traslado del lugar donde fue remitida inicialmente, debiendo especificar dónde se encontraba antes de ser llevada a dicho hotel; además, si se le ha practicado –o los motivos por los que no se han hecho– estudios médicos para descartar la sospecha de COVID-19 y en qué fechas, en caso de haberse realizado y si su resultado fuere negativo deberá exponer las razones por las que continúa en cuarentena".

Además, la Sala ordenó que la mujer sea trasladada a cumplir cuarentena domiciliar en su vivienda.

La mujer expuso a la Sala que estuvo en cuarentena primero en el Hospital Amatepec y luego en el Hotel.

"A su llegada a este último nosocomio (Amatepec) no la querían recibir porque no tenía síntomas ni sospecha de tener el virus, sin embargo, la ingresaron después de 5 horas ante la insistencia de 'la doctora del Hospital de Maternidad' Permaneció ahí por 9 días, tiempo en el que le hicieron 2 pruebas más, las cuales resultaron negativas por lo que el 23 de abril de este año fue reubicada en el Hotel Villa Antigua donde le comunicaron que cumpliría 30 días más de cuarentena. Expresa que el 13 de mayo del presente año, en dicho lugar le hicieron una cuarta prueba que también salió negativa, pero que aun así no la dejan salir", se expone.

El documento también indica que "le realizaron un ultrasonido y los doctores le manifestaron que su hijo está bajo de peso ya que no le dan suficiente comida y que la proporcionada no lleva los nutrientes que ambos necesitan, relata que la doctora le sugiere que tome mucha agua pero que eso le causa más hambre".

La afectada también expone que "ha permanecido retenida 37 días como consecuencia de la cuarentena que le ha sido impuesta y solo le informan que las altas jerarquías no autorizan su salida" y que "al haber sido ingresada en un centro de contención para personas que padecen COVID-19 la están exponiendo al contagio de dicho virus".

El Gobierno asegura que hay 2,268 personas en cuarentena en 65 centros de contención. Como ANMG, muchos otros también han saturado a la Sala de lo Constitucional de solicitudes para que se revisen sus detenciones en las que denuncian la arbitrariedad de las acciones.