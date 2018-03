Sala ordena inmovilizar cuenta de Enrique Rais

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la inmovilización de una cuenta corporativa del empresario Enrique Rais, actualmente prófugo de la justicia por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, que está a nombre de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES).Paralelo a ello, otras diligencias judiciales recientes establecen que el empresario de doble nacionalidad (salvadoreña y suiza) está siendo investigado en El Salvador por el delito de lavado de dinero.La inmovilización de fondos que ordenó la sala es dentro del contexto de las varias investigaciones en contra del empresario, que desde agosto del año pasado fue acusado de formar parte de una supuesta red de corrupción que implica a varios abogados particulares; al ex fiscal general de la República Luis Martínez; a un exjefe fiscal y al exjuez de Paz Romeo Aurora Giammattei.La orden judicial tuvo su origen en la admisión de un amparo, el pasado 16 de diciembre, a favor de un banco que impugnó una resolución del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de San Salvador. Todo inició cuando abogados de Rais se abocaron al Juzgado Cuarto de lo Mercantil para reclamar la decisión del banco: haber cerrado una de las cuentas corporativas de MIDES.La resolución del juzgado de lo Mercantil favoreció a la empresa de Rais: no solo ordenó que el banco debía descongelar la cuenta. También falló que el banco no podía volver a cerrarla o desligarse del contrato con MIDES. Una impugnación ante la Cámara Segunda de lo Civil, por parte del apoderado del banco, ratificó la decisión del juzgado.El apoderado legal del banco, entonces, acudió a la sala pidiendo un amparo. Uno de los motivos que expuso fue que estaban en su derecho de cancelar la cuenta debido al daño a la reputación del banco, y para demostrarlo, planteó las noticias publicadas en distintos medios de comunicación que daban cuenta de los diversos procesos judiciales activos en contra de Rais.El abogado también alegó que la resolución de juzgado afectaba la libertad de contratación y los dejaba en posición desigual: mientras MIDES podía decidir libremente cancelar la cuenta y llevarse sus fondos, el banco no podía tomar la misma resolución.La sala avaló provisionalmente los argumentos planteados por el apoderado legal del banco y resolvió admitir la demanda contra MIDES. Entre las medidas cautelares ordenó que la cuenta de esa empresa permanezca inmovilizada mientras se analiza el fondo de la demanda. Esta es la primera cuenta corporativa que es inmovilizada a Rais.El empresario tiene tres procesos penales activos: dos relacionados por la disputa de acciones de la empresa MIDES y sus exsocios canadienses, en las que también se relaciona a su exempleado Mario Calderón, y un tercer caso por supuestamente promover corrupción en la Fiscalía y en un juzgado, en el que es procesado junto a nueve personas.Es por ese último caso, que inició en agosto pasado, que el empresario permanece prófugo de la justicia. La semana pasada, la Cámara Primera de lo Penal resolvió dejar sin efecto las medidas sustitutivas a favor de Rais, el exfiscal Martínez y otros acusados y ordenar su recaptura. El único que ha sido detenido es Martínez.La acusación fiscal en este caso, que es procesado en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, reseña que Rais manipuló un peritaje con el que pretendía se condenara a la esposa de Calderón por el delito de amenazas. Así, según la FGR, los expedientes en los que Rais era víctima contaban con una acción rápida por parte de la FGR. Lo contrario sucedía en aquellos en los que él era imputado.La Fiscalía ha planteado que Rais fue favorecido directamente por el exfiscal Martínez, quien fue condenado en 2016 por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). La institución sostuvo que Martínez faltó a la Ley de Ética por viajar en múltiples ocasiones en los aviones privados del empresario, cuando él era funcionario, mientras existían procesos judiciales activos contra Rais.La FGR informó que por el caso de supuesta corrupción judicial pidió ayer al Juzgado Octavo de Instrucción que ordene a la Policía Internacional (INTERPOL) libere una difusión roja con fines de extradición contra Rais y contra otros cinco prófugos.La Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía solicitó recientemente al Juzgado Octavo de Instrucción algunas copias del expediente judicial de Rais para incorporarlas como prueba documental en una investigación que realizan por el delito de lavado de dinero y activos. La UIF especificó que requería los documentos en los que los imputados son acusados de fraude procesal. “Lo antes solicitado se necesita de manera urgente para incorporarlo como prueba documental en diligencias de investigación de lavado de dinero”, reza el documento.Lo mismo solicitó la UIF al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, que diligencia el caso contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, acusados de apropiación o retención indebida y extorsión en perjuicio de Rais. Según consta en la documentación del caso, la FGR solo pidió 11 piezas del expediente, que fueron entregadas el 21 de diciembre de 2016.En este caso, la Fiscalía ha incorporado documentación que supuestamente comprueba que Rais no estuvo en una reunión en la que se firmó el traspaso de acciones de MIDES, tal y como él ha argumentado.