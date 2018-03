Sala ordena que ISSS entregue medicina negada a paciente de hepatitis

Lee también

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó ayer a una paciente del Instituto del Seguro Social Salvadoreño (ISSS) a la que le fue negado el tratamiento de dos medicamentos para una cirrosis hepática no alcohólica. La Sala concluyó que la decisión para negarle el medicamento fue tomada por el jefe y el colaborador técnico de la División de Políticas y Estrategias de Salud (DPES) a pesar de que los médicos que examinaron a la paciencia ordenaron que era necesario entregarle el medicamento. Los administrativos argumentaron que no podían entregar ese tipo de medicamentos porque agencias internacionales de Salud los habían aprobado recientemente y que aún faltaba para que se cumplieran 5 años desde la aprobación, como rigen los protocolos de la DPES. A cambio, los administrativos sugirieron medicamento más barato. La paciente tuvo que salir del país a buscar el medicamento y recibir un tratamiento con fondos propios. La Sala ordenó, según la sentencia emitida ayer, que la decisión sobre cuáles medicamentos entregar a los pacientes debe recaer en los médicos y no en los administrativos.