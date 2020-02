Sala ordena reinstalo de empleado en huelga

La Sala de lo Constitucional emitió ayer una resolución en la que ordena a la junta directiva de la Asamblea Legislativa el reinstalo del empleado Hugo Alberto Cerna Ávalos, quien se mantiene en huelga de hambre desde el pasado viernes en Palacio Legislativo.

"Ordénase a la junta directiva de la Asamblea Legislativa que dé inmediato cumplimiento a la medida cautelar adoptada en el auto de 29 de noviembre de 2019, garantizando al demandante que continúe en el cargo que ocupaba o en uno de categoría similar siempre que no implique una desmejora", expresa el amparo 2702019.

Ayer Cerna contabilizó su cuarto día de huelga de hambre al interior de la Asamblea por lo que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que abrirán un proceso en contra de la Asamblea Legislativa ante la Sala de lo Constitucional por el no cumplimiento de la medida cautelar que, según dijo el funcionario, dejaba sin efecto el despido.

"Muchos diputados se rasgan las vestiduras de cumplir las sentencias de la Sala (...) Hago un repudio total y pediré incluso al Seguro Social o al Ministerio de Salud que hagan un diagnóstico de inmediato para saber en qué condiciones física está ese trabajador", expresó Castro.

Sobre el caso también se expresó el presidente de la república Nayib Bukele, quien en su cuenta de Twitter criticó, de nueva cuenta, el actuar de la Asamblea.

"La Sala de lo Constitucional debe ordenarle a la Asamblea que cumpla con la medida cautelar que ya habían emitido, porque la Asamblea había decidido no cumplir con la medida cautelar de la Sala. No veo los comunicados de las organizaciones ‘garantes de la democracia’", escribió Bukele.

Por su parte, algunos diputados aseguraron que debido a que no existe una sentencia definitoria por parte de la Sala deben esperar que el proceso avance para poder proceder con el reinstalo.

"Eso va a ir por procesos, acordémonos que hay recursos en la Sala y hay recursos judiciales, yo le he prometido al señor (Luis) Ortega, secretario general del sindicato, que de aquí al miércoles, esperando tener el apoyo del resto de miembros de la junta directiva, poder acceder pero también voy a hacer algunas llamadas para ver si pueden acelerar la resolución la Sala de lo Constitucional", dijo ayer Mario Ponce, presidente de la Asamblea.

Entre tanto, Julio Fabián, de junta directiva de la Asamblea dijo que se esperaba una respuesta definitiva de la Sala.

"El ministro de trabajo puede abrir un proceso y ante ello la Asamblea Legislativa deberá presentar las razones por las que no se ha reincorporado al empleado. Hasta donde tengo entendido no es porque no quiera el presidente o la junta directiva, sino que existe un recurso que la Asamblea interpuso ante la Corte y mientras eso no sea resuelto no se puede reinstalar al empleado", aseguró.