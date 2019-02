Sala ordenó dos veces repetir juicio contra operarios de la tregua

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo reafirmó en dos ocasiones: el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador debe repetir el juicio contra 18 personas, la mayoría exempleados de Centros Penales, acusados de haber favorecido a las pandillas durante la negociación entre el Gobierno y los jefes de esas estructuras. Un pacto que fue conocido como tregua.

La Cámara Especializada de lo Penal notificó a finales de enero pasado al Tribunal Especializado que debe proceder con la repetición del juicio, luego de que la Sala resolvió dos recursos legales que buscaban frenar el proceso. El juez suplente Cruz Vásquez ya programó la vista pública para el 4 de marzo y podría durar dos semanas, según confirmó el departamento de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez la semana pasada.

El proceso debe ser evaluado esta vez por el juez suplente porque el juzgador titular, Godofredo Salazar, ya dio sentencia absolutoria sobre este caso y la ley prohíbe que un mismo juez vea un proceso en dos ocasiones. El 29 de agosto de 2017, Salazar absolvió a 18 procesados porque consideró que las negociaciones no fueron a espaldas del gobierno del expresidente Mauricio Funes.

En aquella ocasión, el juez de Sentencia dijo que tanto el expresidente como el exministro de Seguridad David Munguía Payés fueron cautelosos con el tratamiento de la tregua para evitar afectar su imagen pública, a pesar de que ambos estaban de acuerdo y lideraban el proceso. El juez señaló que ambos trataron de hacer creer que la tregua no era una estrategia del Gobierno.

La repetición del proceso estuvo en suspenso durante meses porque algunos acusados, entre ellos Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales, recurrieron en dos ocasiones a la Sala para solicitar que anulara una resolución de la Cámara, con fecha 16 de marzo, que obligaba al juzgado de Sentencia a repetir el juicio luego de que el juez exoneró a los acusados.

El tribunal superior respondió ambas solicitudes en términos similares: las peticiones de revocatoria son improcedentes porque la Cámara no dio un fallo que finalizara el proceso judicial, sino que solo ordenó repetir el juicio. Los magistrados de la Sala de lo Penal consideraron que no podían impugnar una decisión que no significaba una resolución en firme.

La primera resolución de la Sala fue el 27 de agosto, luego de que 10 de los 18 acusados presentaron seis recursos de nulidad. Cuando el tribunal superior los rechazó, seis de los procesados presentaron otra solicitud para pedir de nuevo que la Sala anulara repetir el juicio, pero no lo lograron.

"La providencia judicial relacionada previamente fue dictada dentro de las facultades resolutivas del tribunal de segunda instancia (cámara), que tiene la potestad de anular las decisiones sometidas a su control, y a su vez ordenar la reposición del juicio", se lee en la última resolución de los magistrados de la Sala de lo Penal, firmada el 13 de noviembre del año pasado, según consta en el expediente del proceso.

Agregan a jefe policial

El juez Cruz Vásquez decidió que durante la repetición del juicio el inspector policial Luis Alonso Aguilar Marín, exjefe del Centro Antipandillas Transnacional (CAT), se debe unir a los otros 18 imputados de este caso.

El tribunal Especializado de Sentencia consideró que los elementos de prueba que se evaluarán durante la repetición del juicio contra los 18 imputados tienen relación con los hechos que la Fiscalía le acusa al jefe policial.

El proceso contra Aguilar Marín, acusado de agrupaciones ilícitas, fue juzgado de manera separada porque en la audiencia preliminar fue absuelto provisionalmente, a finales de mayo de 2017, mientras que los 18 restantes fueron enviados a juicio.

La exoneración provisional le dio a la fiscalía un año para presentar más pruebas contra Aguilar Marín. Presentó más elementos antes de que finalizara ese plazo ante el Juzgado de Instrucción A de San Salvador, que decidió enviarlo a juicio.