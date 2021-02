Sala: petición de HSBC es improcedente

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó ayer que el recurso de amparo interpuesto por la multinacional HSBC con la intención de revertir el pago de $49.3 millones a la sociedad salvadoreña IJASAL no es procedente porque "no tiene trascendencia constitucional" y por lo tanto no hará revisión de una condena que la Sala de lo Civil ya dejó en firme.

A finales de diciembre la holding de HSBC Latinoamérica presentó una carta por medio del bufete internacional Linklaters a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República notificando que se alistaba a iniciar un proceso legal internacional si su demanda de amparo no era resuelta en un periodo de tres meses.

En esa misma misiva acusó a la Sala de lo Constitucional de un retraso inusual en la admisión de un amparo interpuesto en junio de 2019, a lo que la CSJ respondió en su momento que "cada resolución que emite la Sala conlleva un trámite que culmina con los actos de comunicación procesal (notificaciones)".

Ayer, casi dos meses después que HSBC mandó su misiva, la Sala hizo público que su petición no procedía. "Declárase improcedente la demanda de amparo presentada (...) en virtud de que el reclamo formulado con relación a los actos impugnados se basa en cuestiones de estricta legalidad ordinaria y de simple inconformidad con las actuaciones impugnadas", establece la resolución.

Resuelto ese paso que HSBC demandaba, ahora queda la opción de que inicie un proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando que la justicia salvadoreña no respetó sus derechos en el caso.

La empresa señala que buscaba recuperar una deuda por $2.1 millones por parte de IJASAL, del empresario salvadoreño José Antonio Salaverría Borja, pero el caso en los tribunales salvadoreños tuvo un giro y llegó hasta la Sala de lo Civil, la cual determinó que HSBC es la que debe incurrir en una "responsabilidad potencial de más de $49.3 millones" a favor de Salaverría.

LA PRENSA GRÁFICA buscó a HSBC y Salaverría, pero al cierre de esta nota no hubo reacciones.