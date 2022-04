Sala se niega a analizar reformas que jubilaron a jueces

La Sala de lo Constitucional declaró inadmisible una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 144 que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) con el cual cesaron de sus funciones a más de 300 jueces y fiscales a nivel nacional.

En su escrito, el demandante consideró que el decreto tiene dos vicios de forma. Uno por formación de ley, pues dicha iniciativa de reforma compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en este caso fue la Asamblea Legislativa la que presentó la petición. El otro es porque no hubo una deliberación adecuada, sino que fue con dispensa de trámite.

También demandó por dos vicios de fondo. El primero por el principio de independencia judicial, porque los jueces no pueden ser removidos de la manera en que sucedió, y el otro por el principio de juez natural, pues los traslados han sido por "conveniencia".

Pese a ello la Sala declaró improdecente la demanda porque no presentó un "contraste normativo que pueda ser examinado por la Sala", además de que el fundamento jurídico y material de la demanda, respecto a la independencia judicial, es "deficiente". Además la Sala consideró que el principio de juez natural, que también fue violentado según el demandante, tenía un fundamento "defectuoso".

El abogado Vladimir Platero, quien presentó la demanda en 2021, dijo que los argumentos de la Sala no evidencian la profundidad que necesita una sentencia de una Sala de lo Constitucional que quiere conocer del tema. Aseguró que si los magistrados impuestos declararon la improcedencia de la demanda, tenían que justificar los motivos por los cuales consideraban que no había inconstitucionalidad, no solo falta de fundamento.

"Si ellos me declararon la improcedencia de la demanda deben justificar los motivos de inconstitucionalidad que yo planteé, pero no lo hacen. Simplemente se quedan con una argumentación vaga, imprecisa. No es falta de fundamentación de mi demanda, sino falta de fundamentación de su resolución. La intención de ellos (magistrados) es no entrar a conocer de fondo porque revelaría que esas reformas vulneran estos principios", aseveró el demandante.

Las reformas a la LCJ fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa el 31 de agosto de 2021. Y a partir de mediados de septiembre, más de 300 jueces y fiscales fueron cesados de sus cargos porque tenían más de 60 años de edad o 30 años de servicio.

Las modificaciones estipulaban que los funcionarios que cumplían con estos requisitos debían dejar sus cargos.

Luego de estas reformas, varios jueces protestaron para que se revocaran, pero no sucedió. Varios de estos operadores de justicia fueron trasladados a otras sedes en el interior del país por no estar de acuerdo con el decreto.