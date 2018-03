Sala suspende a magistrado TSE vinculado al FMLN

La @SalaCnalSV ve riesgo en la independencia de magistrado del @tse_elsalvador, Rivas Sánchez. pic.twitter.com/EPbXn4XmTC — LPGPolitica (@LPGPolitica) February 24, 2017

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este día una resolución en la que suspendía de su cargo como magistrado del Tribunal Suprema Electoral (TSE) a Ulises Rivas Sánchez, por vinculaciones directas con el partido de gobierno FMLN. Según la Sala, Rivas Sánchez pone en riesgo “la independencia e imparcialidad del TSE”, luego de que “de manera pública” aceptara sus vínculos con el partido.La resolución emitida por la Sala establece que el magistrado en cuestión “queda suspendido en el ejercicio del cargo de Magistrado Propietario del Tribunal Supremo Electoral”, por lo que “no podrá continuar ejerciendo ninguna de las atribuciones que conforme a la Constitución y a las leyes corresponde a dicho cargo en el referido ente colegiado”. Tras esta decisión, la Sala determinó que “deberá llamar oportunamente al suplente respectivo, de conformidad con la ley”.De igual forma, el órgano de la CSJ explicó que “la permanencia, en el órgano decisor que debe fungir como árbitro independiente e imparcial de los procesos electorales, de una persona que efectúa reiteradas manifestaciones públicas de apoyo a un partido político puede afectar la objetividad que sostiene la indispensable confianza de los ciudadanos en este órgano del Estado”.Anteriormente, Rivas Sánchez se había defendido de las acusaciones surgidas como producto de la demanda que admitió la Sala de lo Constitucional en su contra, en la que se vislumbra que puede haber un vínculo entre él y el FMLN. El funcionario alegó haber representado a la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (UNAJUD) y por ella, no a título personal, haber dado apoyo a la fórmula presidencial del FMLN.“Se dio apoyo en representación como organización de abogados, no lo hice a título personal, sino en representación del gremio de abogados. El derecho al voto no se agota solo con ir a marcar papeleta, usted tiene que estar informado, consciente de a qué candidato va a apoyar. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Informándose”, declaró Rivas el pasado mes de enero de este año.