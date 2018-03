Sala suspende a magistrado TSE y él anuncia demanda

Lee también

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieron ayer emitir la medida cautelar de suspensión del cargo al magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Ulises Rivas, cuya elección está bajo escrutinio de la sala por su presunta vinculación con el FMLN.La suspensión del magistrado es temporal mientras la Sala de lo Constitucional concluye el análisis de la demanda de inconstitucionalidad. La Sala admitió la demanda de inconstitucionalidad, sin medida cautelar, el pasado 16 de enero, para evaluar si en el decreto legislativo con el que en 2014 se eligió a Rivas como magistrado del TSE la Asamblea Legislativa cumplió o no con la obligación de comprobar la ausencia de vinculación del abogado con el FMLN.La demanda fue presentada en contra de todos los magistrados del TSE; sin embargo, el tribunal constitucional solo aceptó revisar la elección de Rivas bajo el argumento de que el demandante no presentó prueba suficiente para iniciar un proceso en contra de los demás funcionarios.Ayer, los magistrados consideraron pertinente emitir la medida cautelar de suspensión debido a que Rivas estaba participando en la toma de decisiones de las elecciones de los próximos años, lo cual “podría poner en riesgo el carácter independiente e imparcial que se impone por la Constitución al TSE”.Además, la Sala consideró que la situación se ha agravado, pues Rivas reconoció recientemente, de manera pública, el apoyo que dio a la fórmula presidencial del FMLN, lo cual, a juicio de los magistrados, implica un “riesgo inminente de ocasionar perjuicio a la objetividad y transparencia de los procesos electorales en curso”.Los magistrados también anexaron al expediente la solicitud de Rivas en la que justifica las razones por las que deberían de excusarse de conocer el proceso los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Florentín Meléndez. En la resolución de la Sala, el tribunal justificó que el artículo 56 del Código Procesal Civil y Mercantil no inhibe a los magistrados a quienes se les ha solicitado separarse del proceso que conozcan del caso, sino hasta que se resuelva el recurso presentado.“Era algo que ya se venía previendo; en mi hoja de ruta ya estaba. La Sala está utilizando lo de hace 40, años cuando en el mes de febrero se le cerró a todas las expresiones políticas la posibilidad de acceder de las vías pacífica al poder”, reaccionó Rivas al conocer la resolución de los constitucionalistas.El magistrado electoral considera que la sala ha caído en una contradicción jurisprudencial en cuanto a la forma de resolver las excusas o recusaciones, por lo que anunció que acudirá a la Fiscalía a presentar una demanda para exponer ese punto.“El 20 de marzo iré a la CIDH y llevaré más elementos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos puedan pedir informe al Estado de El Salvador de qué es lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional que está violentando derechos fundamentales de los ciudadanos”, dijo Rivas.