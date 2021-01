Sala suspende veto que buscaba reasignación de fondos para pagos FODES, FOMILENIO II y ex combatientes

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resolvió este miércoles terminar con la controversia sobre el Decreto Legislativo 781, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de noviembre del año 2020, que buscaba la reasignación de fondos para pagos de FODES, FOMILENIO II y beneficios a ex combatientes.



De acuerdo con la resolución de la Sala, esta decisión fue “por la vulneración al valor de la seguridad jurídica reconocido en el artículo 1 inc. 1° de la Constitución. La razón es que aunque este motivo del veto tiene, aparentemente, un fundamento jurídico constitucional, lo que realmente aduce el Presidente de la República es la inconveniencia de la entrada en vigencia del decreto mencionado en la programación y ejecución de la política fiscal, por la reorientación de parte del destino de los fondos obtenidos mediante la colocación de títulos valores de crédito autorizados en el Decreto Legislativo n° 640, de 5 de mayo de 2020”.



El Máximo Tribunal considera que el Decreto Ejecutivo 781 “es inconstitucional por vicio de forma, en los términos expuestos en esta sentencia”.



Además, infringe los principios de planificación y equilibrio presupuestario establecidos

en el artículo 226 de la Constitución, señala la Sala de lo Constitucional.

Por otra parte, considera que, “el Órgano Ejecutivo en el ramo de Hacienda no tuvo intervención en la reforma al Decreto Legislativo n° 640, de 5 de mayo de 2020, no obstante que este regula normas presupuestarias específicas, cuya emisión requiere la intervención de dicha autoridad, que está obligada a concurrir a la Asamblea Legislativa o a sus comisiones cuando sea convocada para atender aspectos presupuestarios; si no concurriere sin causa justificada, se tendrá por evacuada la consulta”.

“La razón es que la reorientación de los destinos de este último decreto mencionado no constituye distorsión alguna al equilibrio presupuestario, pues se trata de la asignación de fondos que formalmente no habían sido introducidos previamente al presupuesto general y que establecen una fuente de financiamiento para los gastos de las partidas que reciben dicho refuerzo presupuestario”, considera el Máximo Tribunal.