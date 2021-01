Salamandra de El Pital en peligro de extinción

La "Salamandra de El Pital", que habita en la montaña con el mismo nombre, ubicada entre El Salvador y Honduras, es reconocida por los investigadores como una especie distinta al resto de salamandras y aseguran que no es posible encontrarla en ningún otro lugar del país. Por su pequeño tamaño, es sumamente difícil de observar.

Esta especie de anfibio era desconocida para la ciencia hasta hace 22 años, cuando en 1999 dos investigadores (McCranie & Köhler) la registraron como la "Salamandra de El Pital".

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie de esta salamandra se encuentra en peligro de extinción, enfrentándose a grandes desafíos para su supervivencia.

En el Salvador, se encuentra también en el Listado Oficial de Especies de Vida Silvestre Amenazadas o en Peligro de Extinción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por lo que la investigación y acciones de conservación para la especie y su hábitat son altamente necesarias.

En la actualidad, se desarrolla una iniciativa para la conservación de la "Salamandra de El Pital" en colaboración con la organización MBZ Species Conservation Fund.

Amenazas. Destrucción, alteración y degradación del hábitat, malas prácticas de turistas, enfermedades fúngicas y el el cambio climático son las amenazas para la “Salamandra de El Pital”.

El biólogo salvadoreño Raúl López lidera este estudio de investigación científica y conservación para salamandra y su hábitat. Este estudio es parte de la Iniciativa para la Conservación de Bosques y Anfibios de El Salvador, que tiene énfasis en la zona norte y noroccidental del país.

“Esta especie necesita de humedad, de frescas temperaturas y

de una buena cobertura vegetal”,



Raúl López, Biólogo.

Según López, parte de los objetivos de su investigación es conocer el estado de la población de la especie y las condiciones de su hábitat, como la humedad, la fluctuación de temperatura y el pH, entre otras cuestiones; esto con el fin de generar mayores acciones de conservación por parte de la comunidad local, instituciones públicas y privadas, así como internacionales.

"Esta especie suele posarse en la hojarasca, helechos, musgos o en los troncos de los árboles, necesita de la humedad, de las frescas temperaturas y de una buena cobertura vegetal", aseguró Raúl López, quien es apasionado del estudio de las salamandras desde hace dos años.

La salamandra pertenece a la familia "Plethodontidae", esta se compone de al menos 453 especies, muchas de las cuales viven en zonas tropicales como Centroamérica y varias de estas se encuentran amenazadas y restringidas a bosques particulares, tal y como es el caso de la "Salamandra de El Pital".

Estudio. El biólogo Raúl López realiza una investigación para determinar las amenazas que enfrenta la salamandra y que se generen acciones de conservación.

De acuerdo con López, este tipo de anfibios no representan peligro para los humanos, porque no poseen veneno, respiran por medio de la piel lo que los hace altamente sensibles. Otra característica de la especie es que poseen un desarrollo directo, es decir, no pasan por un estado larvario como otras de salamandras.

Según el biólogo, las principales amenazas de estas especies son "la destrucción, alteración y degradación de hábitat, malas prácticas de los turistas, enfermedades fúngicas, que en los últimos años han causado el declive de poblaciones de anfibios en Centroamérica; y el cambio climático, que amenaza con modificar las condiciones ambientales que posibilitan el hábitat de la especie".

"En algún lugar del país seguramente hay muchas otras especies que deben ser descritas y salvaguardarse para el futuro, por ello es importante promover la investigación científica en nuestro país. Esta especie brinda una mayor importancia y relevancia para los bosques situados alrededor del Cerro El Pital, donde es posible encontrar especies singulares y únicas para el país y la ciencia", afirmó Wilfredo López, miembro de la Asociación Territorios Vivos El Salvador (ATVES).

Recomendaciones

Es muy importante que cuando visites entornos naturales como Cerro El Pital busques disfrutar de manera armónica con la flora y fauna, no te lleves plantas o incluso pequeñas piedras, frutos de pinos o de otras especies.