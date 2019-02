Salgado dijo que su trato con Bukele no fue para ser ministro

El exalcalde de San Miguel Wilfredo Salgado dijo que no está interesado en ser ministro del gobierno del presidente electo Nayib Bukele, por lo que aseguró que, de ser incluido en el gabinete, renunciaría, ya que no está interesado en ser funcionario.

Salgado asegura que su único objetivo sigue siendo ganar la alcaldía migueleña. En este sentido, dice que desde que comenzó a apoyar a Bukele le pidió que para las elecciones municipales de 2021 le apoye haciendo una coalición entre Nuevas Ideas y GANA.

"Si me tomaran en cuenta en algún cargo no aceptaría nada. No hice trato con Nayib para ocupar algún cargo en el gobierno. La idea era ayudarle y nomás que él (Bukele) haga coalición con banderas separadas conmigo para la Alcaldía de San Miguel, ese es todo el trato", aseveró Salgado.

Salgado argumenta que, como alcalde, puede controlar cierta información y jamás será acusado de robar, ya que es quien administra la comuna.