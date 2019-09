Salían 22,000 llamadas diarias de reos en cabinas telefónicas, dice Penales

El director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, dijo ayer que un promedio de 22,000 llamadas diarias salían de los centros penitenciarios en la administración pasada con la implementación de las cabinas telefónicas para los privados de libertad.

Luna Meza explicó que las llamadas no eran únicamente para el territorio nacional, sino que además los privados de libertad llamaban a Estados Unidos y otros países. Según el director de Centros Penales, esa comunicación servía para ordenar a los miembros de pandillas fuera del sistema penitenciario que cometieran crímenes.

"Eran 22,000 llamadas en promedio diarias que se hacían desde esas cabinas telefónicas. Tenían $100 de saldo al mes para que pudieran hacer llamadas, incluso hacia al exterior", dijo el director de Centros Penales.

Luna Meza agregó que tras el análisis realizado dentro de las cárceles del país determinaron que las autoridades pasadas carecían de control en el sistema de llamadas para los presos. "Si uno no puede controlar la tecnología que tiene, es mejor no tener ese sistema, nosotros lo que hemos hecho, para que ya no sigan saliendo órdenes de las cárceles al exterior, es eliminarla", detalló.

El presidente de la república, Nayib Bukele, sin embargo, ordenó el lunes por la noche revocar la emergencia en las cárceles del país. Agregó que esa acción sería para "cumplir su palabra" como mandatario.

"Luego de que nuestro país tuviera el mes con menos homicidios desde los Acuerdos de Paz, se ordena al Director Osiris Luna Meza levantar totalmente la emergencia en Centros Penales", escribió Bukele en su cuenta particular de la red social Twitter.

Durante el periodo de emergencia, las autoridades realizaron además 8,500 traslados y decomisaron 1,800 manuscritos.