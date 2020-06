Salidas restringidas a número de DUI ya no están vigentes

La restricción de salir de acuerdo al número de DUI ya no está vigente en El Salvador, es así desde hoy debido a que no hay una normativa legal que la regule.

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, confirmó que ya no hay restricción alguna en el país y responsabilizó a la Sala de lo Constitucional y a la Asamblea Legislativa por esto.

“Todo eso fue eliminado por la Sala de lo Constitucional, no nos queda más, entonces, que estas fases de reapertura ordenada que para el Gobierno inician a partir del día martes… lo hagamos por conciencia y lo hagamos de manera ordenada, si no es necesario salir, si no es necesario salir en familia o grupos familiares, si se tiene la conciencia de que estamos en fase 3 de contagio del coronavirus y que cualquiera de los familiares puede adquirir, entonces no hay que hacerlo porque restricciones legales para la movilización y para la realización de las actividades normales de la población no podemos aplicar porque son los instrumentos que nos ha eliminado la Corte Suprema de Justicia y tampoco la Asamblea Legislativa, pues, decretó una ley que nos permitiera hacerlo. Esa restricciones quedan eliminadas”, confirmó Recinos.

Las salidas de casa estaban limitadas de acuerdo al número de DUI desde la primera semana de mayo. Desde entonces, todos los centros de abastecimiento permitían únicamente la entrada a comprar solo a las personas cuya terminación del documento era el asignado para ese día.

La comisionada instó a evitar salir de casa si no es necesario y a continuar aplicando las medidas de higiene y prevención.

Por su parte, el ministro de salud, Francisco Alabí, confirmó el fallecimiento de dos personas más a causa del covid-19. Ambos eran personal de salud, uno de 66 año y el otro de 54 años. “Definitivamente para nosotros es sumamente triste ver cómo se pierden vidas salvadoreñas ante esta pandemia y más cuando se trata de personal que ha arriesgado su vida, que ha dado su vida por salvaguardar la vida de otros salvadoreños”, dijo Alabí.

Con estas dos muertes, se eleva a 74 la cantidad de personas fallecidas por covid-19, de acuerdo con los datos oficiales.