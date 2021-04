Salud, Turismo y Agricultura no dieron información sobre uso de fondos al Comité de Veeduría

Los ramos de Salud, Turismo y Agricultura no entregaron al Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE) información sobre la forma en que han usado fondos en el marco de la pandemia por coronavirus.



Así lo hace constar el Comité en los dictámenes finales de incumplimiento que remitió a los mencionados ministerios, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Corte de Cuentas de la República (CCR), a la Asamblea Legislativa y también a la Presidencia de la República.



El Comité fue la instancia a la que la Asamblea le delegó la función para supervisar el uso de los $2,000 millones con los que constituyeron el fondo de emergencia para atención de la pandemia del coronavirus. Fue por eso que el Comité pidió a los ministerios los registros de egresos de fondos, de las adjudicaciones y órdenes de compras y de las transacciones de flujos de fondos efectuados en respuesta a la emergencia a la pandemia, específicamente entre el 1 de marzo del 2020 al 30 de noviembre del 2020.



“En el decreto No. 674, emitido por la Asamblea Legislativa, el 22 de junio de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 150, tomo 428 del 24 de julio de 2020, establece en su artículo 14 literal 'c' que todos los funcionarios públicos relacionados con el Fondo deben entregar toda información que el Comité requiera, sin reserva. Los requerimientos de información son de cumplimiento obligatorio y deben ser atendidos en un plazo máximo de diez días hábiles”, recordó el Comité en su informe de remisión de los dictámenes de incumplimiento.