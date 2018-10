Salud afirma que el dengue ya está cediendo

El Ministerio de Salud (MINSAL) informó que los casos de dengue en Santa Ana, departamento que había registrado un repunte que puso en alerta a las autoridades, ya comienzan a presentar una notable disminución en las últimas dos semanas, lo que lleva hasta la zona de seguridad el comportamiento de la enfermedad.

Hasta la semana epidemiológica 38 se contabilizaron 1,669 casos sospechosos de dengue, de los cuales se había mandado a prueba 664, con un total de 284 positivos.

César Velásquez, epidemiólogo de la regional de occidente del MINSAL, dijo que las medidas adoptadas en las últimas semanas han contribuido a la disminución de casos, pero que esto no indica que se debe bajar la guardia.

"Si bien es cierto no hemos estado en epidemia, llevábamos dos años tranquilos, pero este año comparado al año pasado hemos tenido muchos más casos, tal vez no tantos como antes, pero sí es algo como para preocuparse. Las actividades de control que tenemos es para no regresar a años anteriores (cuando sí hubo epidemia)", afirmó.

Velásquez agregó que dentro de las actividades de control se incluyó la activación del comité municipal de Protección Civil de Santa Ana, que desde hace dos semanas realiza acciones en la cabecera departamental, uno de los municipios con más casos.

"Después de la jornada nacional que se hizo, hace dos semanas, comenzó la tendencia a disminuir, pero estamos en alerta por estas lluvias, que han sido bien copiosas, que le da chance al zancudo para poner los huevos; eso nos preocupa", dijo.

Velásquez reiteró que en Santa Ana el ministerio investiga la muerte de tres personas bajo sospecha de haber fallecido por dengue. De estos, un caso de un menor de edad ha sido enviado a auditoría.