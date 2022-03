Salud anuncia cuarta dosis, mas un millón aún no tiene ni una vacuna

El Gobierno habilitó desde ayer la cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 para la población de 12 años en adelante, pero médicos advirtieron que hay poca evidencia científica para respaldar la decisión de ofrecer un nuevo refuerzo generalizado, mientras todavía hay un millón que no ha recibido ni la primera dosis.

A las 2:45 de la madrugada del viernes, Nayib Bukele anunció en Facebook que El Salvador "se convierte en el primer país del mundo que pone a disposición de toda su población la cuarta dosis contra el covid-19". Agregó que será para salvadoreños y extranjeros de 12 años o más que tengan al menos 90 días de haberse aplicado la tercera dosis.

Horas más tarde, el titular del Ministerio de Salud (MINSAL), Francisco Alabi, reiteró en conferencia de prensa estas indicaciones, pero no aclaró detalles como la combinación de marcas que utilizarán o si hay grupos que, por alguna razón médica, quedarán excluidos del refuerzo.

“La evidencia científica está demostrada (sobre la cuarta dosis). Hay bastantes estudios y qué mejor momento que este”.



Francisco Alabi, ministro de Salud.

Alabi centró su discurso en subrayar que El Salvador "es el primer país del mundo" en habilitar la cuarta dosis para los mayores de 12 años, a diferencia de naciones como Israel y Chile, que solo la ofrecen para determinados grupos. Luego, aseguró que existen "bastante estudios" que recomiendan la cuarta dosis, en específico uno de Israel publicado en el New England Journal of Medicine.

El estudio indica que la cantidad de anticuerpos se quintuplica con la cuarta dosis, pero estos resultados han sido cuestionados porque la investigación se realizó con una muestra pequeña de personas sanas y jóvenes, aclaró el epidemiólogo Alfonso Rosales. "Han venido otros estudios con una mayor cantidad de participantes y cuestionan lo que la primera investigación de Israel obtuvo. Estos estudios subsecuentes han visto de que el aumento de la protección contra la infección es bastante limitada. Entonces, están recomendado, al momento, que no es costo-efectivo una cuarta dosis", agregó.

Tanto Rosales como el también epidemiólogo Wilfrido Clará señalaron que, por el momento, la recomendación de entidades como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) es ofrecer la cuarta dosis solo a las personas inmunodeprimidas, es decir, cuyas defensas contra las infecciones están debilitadas. En este grupo se encuentran pacientes de diabetes, cáncer, VIH, padecimientos cardíacos, entre otros. Para quienes tienen un sistema inmunológico normal, los CDC recomiendan tres dosis.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado hasta ahora la aplicación de una tercera dosis de refuerzo, pero "el orden de implementación debe ser el mismo que para la vacunación primaria, desde el grupo prioritario más alto hasta el más bajo", indica en la más reciente versión de su hoja de ruta para priorizar las vacunas, publicada en enero.

La OMS también ha enfatizado que la prioridad debe ser garantizar la cobertura del esquema primario. En ese punto, El Salvador ha logrado cubrir hasta el 17 de marzo al 72.1 % de la población con la primera dosis y al 67.4 % con la segunda, indicó LPG Datos con base en estadísticas oficiales. Sin embargo, la tercera dosis apenas lleva 22.9 % y, además, hay 1.14 millones de personas de 6 años en adelante que no tienen ni una dosis. "¿Por qué se ofrece esta cuarta dosis si todavía hay una proporción considerable elegible que no se ha vacunado? (...) Que esas son las que estarían más vulnerables al covid", cuestionó Clará.

El epidemiólogo señaló que el Gobierno no ha publicado estudios sobre la renuencia a la vacunación que permitan determinar si toda esa población no quiere vacunarse o hay otros motivos que la detienen. Las encuestas que se conocen son de entidades no gubernamentales y coinciden en que la desinformación ha inhibido la inmunización.

Tampoco hay datos oficiales sobre la cobertura de la vacuna por grupos de edad ni sobre las fechas de vencimiento de los fármacos. El último lote anunciado públicamente arribó al país en diciembre y hasta ese momento se contabilizaron 15.5 millones de dosis, indicó LPG Datos. Si hasta el 17 de marzo se habían aplicado 10.3 millones de dosis, se puede inferir que aún están disponibles 5.2 millones.