Salud aplicará 2,200 radioterapias anuales

A partir de 2018, el Ministerio de Salud (MINSAL) comenzará a brindar el servicio de radioterapia a cerca de 2,200 personas que padecen de algún tipo de cáncer, servicio que no había estado disponible en el sistema de salud pública.

“Hay que decirlo claramente, hemos tenido a lo largo de los tiempos una deuda social, puesto que lo que hacemos en el tratamiento del cáncer hacemos dos intervenciones de las tres que debe de tener un cáncer. Hemos estado haciendo y seguimos haciendo cirugía oncológica, estamos dando quimioterapia; pero radioterapia no teníamos ni para niños ni para adultos”, dijo ayer la titular del ramo, Violeta Menjívar.

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, y las autoridades del MINSAL inauguraron ayer el Centro Nacional de Radioterapia, el cual dará servicio ambulatorio a pacientes con cáncer y no tendrá hospitalización.

“Este día damos un paso muy significativo en nuestra lucha contra las enfermedades crónicas. El Centro Nacional de Radioterapia marca un precedente de calidad en la salud pública”, expresó el mandatario.

Las personas que recibirán tratamiento se canalizarán por el sistema de referencia de los hospitales de tercer nivel, que son el Hospital Nacional Rosales, el Hospital de Niños Benjamín Bloom y el Hospital Nacional de la Mujer.

“Actualmente, los niños los estamos enviando al Seguro Social y los adultos los hemos estado enviando al Instituto Nacional del Cáncer; pero ahora el ministerio va a contar con un tratamiento que es de altísimo costo y aquí se va a brindar absolutamente gratis”, sostuvo la funcionaria.

Agregó que dicho instituto recibe una subvención del Gobierno y que el año pasado le donaron una cobaltoterapia. Aunque dejarían de enviar los pacientes al instituto, Menjívar indicó que continuarán trabajando de manera complementaria en la atención de pacientes con cáncer.

El MINSAL reporta un promedio de 52,000 consultas anuales por esta enfermedad. El Diagnóstico Situacional del Cáncer en El Salvador identificó que la mayoría de atenciones son por cáncer de cervix, mama, estómago, colo-rectal, pulmón, próstata, leucemias y linfomas.

“Hay una mortalidad elevada de cáncer en nuestro país. La mayoría de cánceres en las mujeres es el de cervix”.

Violeta Menjívar, ministra de Salud

“De cáncer de mama van apareciendo como 300 a 350 casos nuevos anualmente, y de cáncer de cervix van apareciendo anualmente una cantidad mayor, como 500 cánceres nuevos”, informó.

La mortalidad por cáncer ronda 2,800 personas al año, incluyendo los datos del Seguro Social y del sector privado. Menjívar señaló la importancia de una detección temprana para que haya mayor éxito en los tratamientos.

“Lo que estamos tratando es de fortalecer el sistema público, para que la gente que no tiene seguro o que no tiene fondos para pagar un tratamiento lo pueda tener absolutamente gratuito en este centro. Una radioterapia sencilla de unas 25 o 30 aplicaciones no cuesta menos de $15,000 al paciente”, dijo.

La consulta externa del Centro Nacional de Radioterapia incluye consultorios, salas de espera para adultos y niños, preparación de pacientes, área de recuperación, estación de enfermería, archivo, jefatura, planificación de tratamientos, área de física médica y la unidad de radioterapia.

La inversión es de $8.6 millones del préstamo del Banco Mundial para la ampliación de los programas y servicios de salud prioritarios. “Solo la construcción del búnker para la instalación de los equipos radioactivos anda por un millón y medio, porque hay unas paredes enormes y unas puertas enormes para que no se fugue la radioactividad”, afirmó Menjívar.

Treinta personas trabajarán en el centro, entre médicos radio-oncólogos, técnicos de radioterapia, enfermeras, anestesista, secretarias y auxiliares.



$8

millones es la inversión en el Centro Nacional de Radioterapia.