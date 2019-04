Salud aumenta vigilancia por sarampión

Una salvadoreña residente en el exterior, y que estuvo en Alemania y Bélgica, visitó recientemente El Salvador portando el virus del sarampión. A pesar de no desarrollar la enfermedad, el Ministerio de Salud (MINSAL) informó que ha intensificado la vigilancia en la red del Sistema Nacional de Salud.

"Ella reside en el exterior y antes de venir al país estuvo en Alemania y en Bélgica, donde hay una epidemia de sarampión en estos momentos. En toda Europa hay una epidemia de sarampión", dijo ayer el viceministro de Políticas de Salud, Eduardo Espinoza.

El funcionario explicó que la mujer ya portaba el virus cuando ingresó al país, pero los síntomas los presentó al llegar a Nueva York, Estados Unidos. "Ahí le brotó el sarampión", dijo.

El viceministro aseguró que el Ministerio se encuentra dando seguimiento al caso y entrevistando a todas las personas con las que la mujer pudo tener contacto.

Espinoza mantuvo que hasta el momento no reportan casos sospechosos de sarampión. "Hasta el momento no hemos tenido casos acá. Muy probablemente eso se debe a que tenemos coberturas útiles de vacunación en el país, eso quiere decir superiores al 90 %. Entonces, lo más seguro que las personas con las que ella contactó hayan estado vacunadas, pero eso no es totalmente seguro", aclaró.

El MINSAL indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de un aumento del sarampión a nivel internacional.

Salud recomienda a las personas que van a salir del país que se vacunen contra el sarampión 15 días antes del viaje, a excepción de las embarazas y personas con sistema inmunológico comprometido.